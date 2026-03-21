تشيلسي يخسر بثلاثية من إيفرتون في الدوري الإنجليزي

خسر فريق تشيلسي بثلاثية نظيفة من نظيره إيفرتون، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار منافسات الجولة 31 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت ثلاثية إيفرتون عن طريق بيتو (هدفين) وإليمان نديايي في الدقائق 33، 62، 76.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: مالو جوستو- ويسلي فوفانا- هاتو- مارك كوكوريا.

وسط الميدان: لافيا- إنزو فيرنانديز- موسيس كايسيدو.

خط الهجوم: كول بالمر- جواو بيدرو- بيدرو نيتو.

ويحتل فريق تشيلسي المركز السادس برصيد 48 نقطة، فيما يأتي فريق إيفرتون في المركز السابع برصيد 46 نقطة.