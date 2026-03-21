تشيلسي في ضيافة إيفرتون بالدوري الإنجليزي لتعويض خيبة أوروبا

يحل تشيلسي ضيفًا على إيفرتون، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة للفريقين في صراع المراكز المتقدمة.

ويخوض الفريق اللندني اللقاء تحت ضغط واضح، عقب خروجه الأوروبي أمام باريس سان جيرمان، ما يجعله مطالبًا بردة فعل قوية لاستعادة التوازن والحفاظ على آماله في التأهل إلى البطولات القارية.

في المقابل، يسعى إيفرتون لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب، خاصة في ظل نتائجه المتباينة هذا الموسم، وقدرته على إزعاج الكبار بأسلوبه السريع في الهجمات المرتدة.

ويحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 48 نقطة، بينما يأتي إيفرتون في المركز الثامن بـ43 نقطة، ما يزيد من أهمية المواجهة في سباق المنافسة على المراكز الأوروبية.

وتشهد الجولة نفسها منافسة مشتعلة على القمة، حيث يتصدر أرسنال جدول الترتيب، في حين تم تأجيل مواجهة مانشستر سيتي بسبب ارتباطه بنهائي كأس الرابطة، ما يفتح المجال أمام تغييرات محتملة في مراكز المقدمة.