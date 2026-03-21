الترجي يحرز هدف التعادل في شباك الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

أحرز فريق الترجي التونسي هدف التعادل في شباك الأهلي، في المباراة التي تجمع بينهما الآن، على استاد القاهرة، في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا لتصبح نتيجة المباراة 1-1.

بدأ الأهلي، المباراة، بالضغط على الترجي؛ بحثا عن هدف التقدم، خاصة من الجبهة اليسرى التي كانت أنشط، وشكلت خطورة على دفاع بطل تونس.

ونجح محمود تريزيجيه في إحراز هدف تقدم الأهلي في الدقيقة العاشرة بعد كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى من أليو ديانج، قابلها تريزيجيه بتسديدة ارتطمت بالدفاع، ومن ثم عادت إلى تريزيجيه ليسددها مرة أخرى على يسار حارس المرمى.

وفي الدقيقة 66 نجح “فلوريان دانهو”- بعد خطأ دفاعي فادح في التمرير من أشرف بنشرقي- بإحراز هدف التعادل من تسديدة من خارج منطقة الجزاء على يمين حارس المرمى.



ويلعب الأهلي، المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وهادي رياض ويوسف بلعمري.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي.