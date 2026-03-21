الأهلي يودع دوري أبطال أفريقيا بعد الهزيمة من الترجي بثلاثية

ودع فريق الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا عقب الخسارة من الترجي التونسي 3-2 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد القاهرة في إياب دور الثمانية لبطولة دوري ابطال افريقيا.

بدأ الأهلي المباراة بالضغط علي الترجي بحثا عن هدف التقدم،خاصة من الجبهة اليسرى التيكانتوتي أنشط وشكلت خطورةعلى دفاع بطل تونس.

ونجح محمود تريزيجيه في إحراز هدف تقدم الأهلي في الدقيقة العاشرة بعد كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى من أليو ديانج قابلها بتسديدةتريزيجيه ارتطمت بالدفاع ومن ثم ذهبت إلى تريزيجيه سددها مرة أخرى سكنت يسار المرمى.



وفي الدقيقة 66 نجح فلوريان دانهو بعد خطأ دفاعي فادح في التمرير من أشرف بنشرقي انتهت بتسديدة من خارج منطقة الجزاء من فلوريان دانهو سكنت يمين المرمى.



وأحرز محمد أمين توغاي هدف الترجي الثاني بعد تسديدة من نقطة الجزاء سكنت يمين المرمى.

ونجح مروان عثمان في إدراك هدف التعادل بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها زيزو بكرة عرضية حاول تشتيتها حمزة الجلاصي ولكن ذهبت في المرمى.





وفي الدقيقة 90+4 أحرز حمزة الجلاصي الهدف الثالث في شباك الأهلي ليعلن فوز فريقه بثلاثية ويقضي على آمال المارد





جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وهادي رياض ويوسف بلعمري.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي.