الغندور: يوم حزين للكرة المصرية وهزيمة صعبة للنادي الأهلي

علق الإعلامي خالد الغندور علي خسارة الأهلي أمام الترجي التونسي ولحاقة لـ نادي بيراميدز بتوديع دوري أبطال إفريقيا.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"يوم حزين للكرة المصرية و هزيمة صعبة للنادي الأهلي و بيراميدز و لم يتبقي إلا الزمالك و اخيرا الكرة مش أسامي و عقود ب١٠٠ مليون الكرة اداء داخل الملعب".

وكان قد نجح الترجي التونسي في إحراز هدف التقدم في شباك الأهلي في المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة في إياب دور الثمانية لبطولة دوري ابطال افريقيا لتصبح نتيجة المباراة 2-1.

وأحرز محمد أمين توغاي بعد تسديدة من نقطة الجزاء من محمد أمين توغاي سكنت يمين المرمى.

بدأ الأهلي المباراة بالضغط علىالترجي بحثا عن هدف التقدم،خاصة من الجبهة اليسرى التيكانت أنشط وشكلت خطورةعلى دفاعات بطل تونس.

ونجح محمود تريزيجيه في إحراز هدف تقدم الأهلي في الدقيقة العاشرة بعد كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء من الجهةاليمنىمن أليو ديانج قابلها بتسديدة تريزيجيه ارتطمت بالدفاع ومن ثمذهبت إلى تريزيجيه سددها مرةأخرى سكنت يسار المرمى.