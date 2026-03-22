أهلي وزمالك .. حسام حسن يُعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي السعودية وإسبانيا الوديتين

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، عن قائمة الفريق المختارة لمعسكر شهر مارس، والذي ينطلق في 22 مارس، ويتخلله مباراتان وديتان أمام السعودية وإسبانيا يومي 27 و31 مارس الجاري، في إطار الاستعدادات لكأس العالم.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مهدي سليمان، محمد علاء

خط الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، خالد صبحي، أحمد فتوح، أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، هيثم حسن، إسلام عيسى

خط الهجوم: مصطفى محمد، ناصر منسي