شوبير يثير الجدل بشأن ملف التجنيس لمنتخب مصر

أثار الإعلامي أحمد شوبير، حالة من الجدل بطرح تساؤل عن ملف التجنيس في منتخب مصر.

وكتب شوبير عبر فيسبوك: “هل تشهد الكرة المصرية أول حالة تجنيس ؟؟؟”.

محاربة ظاهرة التجنيس.. ملف الرأي العام

ويُعد ملف تجنيس اللاعبين أحد أبرز التحديات التي ستفرض نفسها بقوة على أجندة الوزير الجديد، في ظل تزايد حالات تجنيس لاعبين مصريين خلال السنوات الأخيرة في ألعاب فردية وجماعية مختلفة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا داخل الشارع الرياضي.

وسيكون على جوهر نبيل التعامل مع هذا الملف بحساسية كبيرة، عبر البحث عن الأسباب الحقيقية وراء لجوء بعض اللاعبين للتجنيس، سواء كانت متعلقة بالدعم المالي، أو ضعف التخطيط، أو غياب المسار الواضح للبطولات الكبرى، والعمل على وضع آلية واضحة للاحتفاظ بالمواهب، وتوفير بيئة مناسبة للأبطال تضمن لهم الاستقرار الفني والمعنوي.