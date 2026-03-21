انطلاق المرحلة الحاسمة في الدوري المصري.. نظام جديد يشعل المنافسة.. مواعيد الجولة الأولى لمجموعة التتويج
تحقيقات وملفات

رابطة الاندية المحترفة
رباب الهواري

تستعد أندية الدوري المصري الممتاز لبدء منافسات الدور الثاني من المسابقة، بعد نهاية المرحلة الأولى التي شهدت تنافسًا قويًا بين الفرق.

 وأسفرت نتائج الدور الأول عن تقسيم الأندية الـ21 المشاركة إلى مجموعتين، وفقًا لترتيبها في جدول الدوري، في خطوة تهدف إلى زيادة الإثارة سواء في سباق التتويج أو معركة الهبوط.

نظام جديد يزيد المنافسة

وفقًا للنظام المعتمد، تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين؛ تضم المجموعة الأولى سبعة فرق تتنافس على اللقب، حيث تخوض كل منها خمس مباريات حاسمة لتحديد بطل الدوري. بينما تضم المجموعة الثانية 14 فريقًا تتصارع من أجل البقاء، وتحديد المراكز من الثامن وحتى الحادي والعشرين، مع هبوط آخر أربعة فرق إلى دوري المحترفين بنهاية الموسم.

مواعيد الجولة الأولى لمجموعة التتويج

تنطلق منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى يوم الجمعة 3 أبريل، حيث يلتقي المصري مع الزمالك في الخامسة مساءً على استاد برج العرب، في مواجهة قوية بين فريقين يسعيان لتحقيق بداية مثالية. وفي نفس اليوم، يواجه الأهلي نظيره سيراميكا في الثامنة مساءً على استاد المقاولون العرب.

وتُستكمل مباريات الجولة يوم الأربعاء 15 أبريل، بمواجهة تجمع بين سموحة وإنبي في الثامنة مساءً على استاد برج العرب.

فرق المجموعة الأولى

تضم مجموعة التتويج سبعة أندية جاءت في صدارة الترتيب بنهاية الدور الأول، وهي: الزمالك في المركز الأول، يليه بيراميدز ثانيًا، ثم الأهلي ثالثًا، وسيراميكا رابعًا، والمصري خامسًا، وسموحة سادسًا، وإنبي في المركز السابع.

المجموعة الثانية وصراع البقاء

في المقابل، تضم المجموعة الثانية 14 فريقًا تتنافس على تفادي الهبوط، بداية من المركز الثامن وحتى الأخير. وتشمل هذه المجموعة أندية: زد، وادي دجلة، الجونة، البنك الأهلي، بتروجت، مودرن سبورت، طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، غزل المحلة، المقاولون العرب، حرس الحدود، كهرباء الإسماعيلية، فاركو، والإسماعيلي.

وتُعد هذه المرحلة حاسمة في تحديد ملامح الموسم، سواء على مستوى المنافسة على اللقب أو صراع الهروب من الهبوط

رابطة الاندية دورى نايل الدورى المصرى اخبار الرياضة

