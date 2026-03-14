بعد منافسة شرسة.. 11 مدربا يواصلون قيادة فرقهم في الدوري المصري

انتهت منافسات الدور الأول من بطولة الدوري المصري بعد منافسة قوية وشرسة بين جميع الفرق في مختلف المراكز بجدول الترتيب وهو ما أدى إلى تفاوت النتائج وظهور عواصف فنية أطاحت بعدد من المدربين، بينما ظل البعض الآخر ثابتًا في وجه التغيير الفني.

11 ناديا يرفض التغيير

قرر 11 ناديًا من أصل 21 مشاركة في البطولة الاحتفاظ بمدربيهم، مؤمنين بأن الاستقرار الفني يمنح الفريق الثقة لمواصلة العروض القوية في الدوري.

قائمة الأندية والمدربين الذين احتفظوا بمقاعدهم:

بيراميدز: كرونسلاف يورتشيتش

سيراميكا: علي ماهر

المصري: نبيل الكوكي

سموحة: أحمد عبد العزيز

وادي دجلة: محمد الشيخ

إنبي: حمزة الجمل

زد: محمد شوقي

الجونة: أحمد مصطفى بيبو

بتروجت: سيد عيد

غزل المحلة: علاء عبد العال

كهرباء الإسماعيلية: رضا شحاته

المنافسة في الدور الثاني

تستعد أندية الدوري المصري لخوض الدور الثاني بعد ختام مباريات الدور الأول بالجولة 21، بالإضافة إلى اللقاءات المؤجلة.

وتنقسم أندية البطولة إلى مجموعتين:

7 فرق تتنافس على اللقب وترتيب أول سبعة مراكز.

14 فريقًا يتنافسون على الهروب من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، والذي سيطال أربعة فرق وفقًا لنظام الموسم الجاري.