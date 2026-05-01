الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

كيف تم إعداد وتأهيل طلاب جامعة قنا لمسابقة “سيسكو - ريال مدريد” الدولية للشبكات؟..تفاصيل

مسابقة “سيسكو - ريال مدريد”
مسابقة “سيسكو - ريال مدريد”
رحمة سمير

أكد الدكتور أحمد حلمي، مدير أكاديمية سيسكو بجامعة قناة السويس، أن وصول أربعة من طلاب الجامعة إلى مراحل متقدمة في مسابقة “Cisco Madrid” الدولية للشبكات يمثل إنجازًا كبيرًا يعكس تطور مستوى التعليم التكنولوجي والتأهيل المهني داخل الجامعة، وقدرة الطلاب المصريين على المنافسة في المحافل العالمية.

وأوضح “حلمي” خلال مداخلة له علي إكسترا نيوز، أن المسابقة تُعد واحدة من أبرز المنافسات الدولية المتخصصة في مجالات الشبكات والتكنولوجيا، حيث خضع الطلاب لبرنامج إعداد وتأهيل مكثف استمر نحو أربعة أشهر، بمشاركة 1775 طالبًا في التصفيات المحلية، قبل أن ينجح فريق الجامعة في الوصول إلى التصفيات قبل النهائية على مستوى العالم.

وأشار مدير أكاديمية سيسكو، إلى أن جامعة قناة السويس كانت الجامعة الحكومية الوحيدة المشاركة في هذه المرحلة المتقدمة، وهو ما يعكس حجم التطوير الكبير الذي تشهده منظومة التعليم التقني داخل الجامعة.

وأضاف أن أكاديمية سيسكو داخل الجامعة تعمل وفق رؤية تستهدف الربط المباشر بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، من خلال تقديم برامج تعليمية متخصصة بالتعاون مع شركة Cisco Systems العالمية، بما يوفر للطلاب تدريبًا عمليًا وشهادات مهنية معترفًا بها دوليًا.

وأكد حلمي أن الطلاب يحصلون عبر الأكاديمية على مستويات تعليمية متدرجة تبدأ بالأساسيات وصولًا إلى الشهادات المهنية المتقدمة، والتي تمنحهم خبرة عملية ومهارات تنفيذية حقيقية تؤهلهم بقوة لسوق العمل التكنولوجي.

وشدد على أن هذا النموذج التعليمي يحقق توازنًا مهمًا بين الدراسة الجامعية التقليدية والتأهيل المهني المتخصص، بما يسهم في إعداد كوادر شابة قادرة على الابتكار والمنافسة عالميًا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ما تحقق هو نتيجة مباشرة للدعم المؤسسي داخل الجامعة والرؤية التي تستهدف بناء جيل جديد يمتلك أدوات المستقبل الرقمي.

