محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد العمال

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عيد العمال.

وقال محافظ الجيزة في برقيته: «يطيب لي سيادة الرئيس أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة الجيزة وقياداتها الشعبية والتنفيذية بأصدق التهاني القلبية وأسمى آيات التقدير والولاء والعرفان.. داعيًا المولى عز وجل أن يُكلل خطاكم وجهودكم البناءة وسعيكم الدؤوب من أجل الاستقرار وتحقيق السلام والأمن والأمان في ربوع مصرنا الحبيبة التي نذرتم أنفسكم دائمًا لرفعتها والسهر على رعاية مصالح العمال من أبناء مصر، لتظل دائمًا مصرنا الغالية صانعة الحضارة وقائدة مسيرة السلام والرخاء والازدهار».

واختتم محافظ الجيزة برقيته قائلًا: «وفقكم الله ورعاكم وأيدكم بنصرٍ من عنده».

كما بعث أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، تحية تقدير واعتزاز إلى بناة الوطن أصحاب السواعد القوية والعزائم الماضية، قائلًا: «كل عام وأنتم بخير» داعيًا المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر من كل سوء ويديم عليها نعمة الأمن والأمان، ويحقق لشعبها الطموحات المنشودة نحو مزيد من التقدم والرخاء.