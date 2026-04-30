محافظة الجيزة توقّع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتطوير منطقة ميت عقبة

وقع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بروتوكول تعاون مشتركا بين المحافظة والجهاز بشأن مشروع تطوير منطقة ميت عقبة ( ٥ ) بحى العجوزة .

وأكد محافظ الجيزة أن البروتوكول يأتي في إطار حرص المحافظة على تدعيم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ويُرسّخ جهود الدولة المصرية في تحسين مستوى المعيشة وتطوير الخدمات بمختلف القطاعات في ظل ما تشهده الدولة من اهتمام غير مسبوق بملف تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.



وأضاف المحافظ أن الأعمال تتضمن تطوير منطقة ميت عقبة (5) وتشمل تركيب بلاط الإنترلوك لعدد من الشوارع، وتركيب 400 كشاف إنارة، مؤكدًا أهمية هذه الجهود في تطوير البنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأشار محافظ الجيزة إلى أن المشروع يأتي استكمالًا للتعاون المستمر والمثمر بين محافظة الجيزة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنفيذ مختلف أنشطة برنامج الارتقاء الحضري لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال الارتقاء بالبنية الأساسية بهذه المناطق وتوفير طرق وإنارة مناسبة بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة وتحسين جودة خدمات البنية الأساسية المقدمة.



وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على أهمية التنسيق مع محافظة الجيزة بهدف تطوير المناطق غير المخططة ورفع كفاءة خدماتها لدعم تطلعات أبنائها في إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة وتوفير احتياجاتها من خدمات البنية الأساسية بجانب تقديم الجهاز للخدمات المالية وغير المالية لأصحاب تلك المشروعات لضمان استمرارها وتوسعها وتوفيرها فرص عمل لأبناء المحافظة.



وأشار رحمي إلى أن الجهاز قد نجح على مدار 12 عاما في تكثيف التمويل المقدم لمشروعات البنية الأساسية بمحافظة الجيزة حتى وصلت إلى 372 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مارس 2026 شملت مشاريع بنية أساسية وتحسين فرص العمل وتنمية المجتمع وتم تنفيذها باستخدام أسلوب العمالة الكثيفة وتحسين فرص التشغيل مما ساهم في إتاحة 1,8 مليون يومية عمل وذلك للمساهمة في تحسين مستويات المعيشة للمواطنين.



حضر التوقيع هند عبد الحليم نائب المحافظ والدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية بجهاز تنمية المشروعات والمهندس محمد فنجري مدير قطاع التنمية الحضرية بالوكالة الفرنسية للتنمية ( مكتب مصر ) وشارلوت دوزياس مسئولة مشروعات التنمية الحضرية بالوكالة الفرنسية للتنمية ( مكتب مصر ) وأحمد حمدي طايع مدير فرع الجهاز بالجيزة والسيد وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ والمهندسة ايناس سمير مدير وحدة مشروعات البنية الأساسية الممولة من جهاز تنمية المشروعات والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق وطه عبد الصادق رئيس حي العجوزة.