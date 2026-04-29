بتكلفة 40 مليون جنيه.. افتتاح مدرستين في الجيزة بإجمالي 52 فصلا دراسيا

افتتح الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة مدرستي المدينة المنورة الرسمية لغات وخاتم المرسلين الابتدائية في حي إمبابة بإجمالي 52 فصلًا دراسيًا وذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنشاء المدارس وتحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تنفيذ المدرستين بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة حيث أُنشئت مدرسة المدينة المنورة الرسمية لغات على مساحة إجمالية 3221م2 وتتكون من مبني بسعة 22 فصلًا دراسيًا بتكلفة بلغت 17 مليون جنيه فيما أُنشئت مدرسة خاتم المرسلين الابتدائية على مساحة إجمالية 2500م2 وتتكون من مبنيين بسعة 30 فصلًا دراسيًا بتكلفة بلغت 23 مليون جنيه.



وأكد المحافظ أن المدارس الجديدة ستسهم في تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول بمنطقة إمبابة وذلك في إطار توجهات الدولة بالتوسع في إنشاء المدارس للنهوض بالمنظومة التعليمية .



وعقب الافتتاح استمع المحافظ والحضور إلى عرض من مسؤولي هيئة الأبنية التعليمية حول مكونات المدرستين

كما تفقد محافظ الجيزة الفصول الدراسية والمعامل والمكتبات والملاعب ودورات المياه مشيدًا بالمستوى الإنشائي للمدارس والخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة بها.



رافق المحافظ كلٌّ من وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية بالمحافظة وسعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والنائب وليد المليجي والنائب أجمد العجوز عضوا مجلس النواب واشرف بكر رئيس حي إمبابة والمهندسة سهام جمال الدين رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة.