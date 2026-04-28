وكيل تعليم الجيزة يجتمع مع مديري الإدارات لمراجعة جاهزية المنظومة التعليمية ورفع كفاءة الأداء

اجتمع سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مع مديري الإدارات التعليمية ومسؤولي الإحصاء بالإدارات التعليمية المختلفة، بحضور محمد فايز وكيل المديرية، وسهير عبد الرحمن وكيل المديرية.

جاء ذلك لمراجعة جاهزية المنظومة التعليمية ورفع كفاءة الأداء وفق أفضل الممارسات الدولية، تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد الانصارى محافظ الجيزة.

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بسرعة الاستجابة الفورية لكافة تعليمات الوزارة وتنفيذها بدقة دون تأخير، والالتزام الكامل بتفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب يوميًا وبمنتهى الدقة والشفافية.

كما وجه بتوحيد قواعد البيانات وضمان دقتها وتحديثها بشكل مستمر لدعم اتخاذ القرار، والاستعداد المبكر والمنظم لأعمال الامتحانات وفق معايير الجودة والانضباط، وتفعيل غرف العمليات بالإدارات وربطها بالمديرية لضمان المتابعة اللحظية، بالإضافة إلى تدريب مسؤولي الإحصاء على النظم الحديثة ورفع كفاءتهم الرقمية.

وشدد سعيد عطية، على تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية في تداول البيانات، والالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة دون تجاوز، وتكثيف المتابعة الميدانية والإدارية لضبط الأداء، وتعزيز التكامل بين الإدارات التعليمية والجهات المعنية.

وأكد أن المرحلة الحالية هي مرحلة تحول رقمي وانضباط شامل، وأن الأداء المؤسسي لن يُقاس بالجهد المبذول فقط، بل بجودة النتائج ودقة التنفيذ، وفق رؤية حديثة تواكب النظم التعليمية العالمية.