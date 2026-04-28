الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بـ راتب 15 ألف جنيه .. وظائف خالية بإعلان وزارة العمل

وظائف
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن الوظائف الخالية التي تعلنها الجهات الرسمية، وعلى رأسها وزارة العمل، ضمن نشرة التوظيف الدورية، والتي تتضمن فرصا متنوعة في عدد من القطاعات لتلبية احتياجات سوق العمل.

فرص عمل في سلاسل المطاعم

أعلنت الوزارة عن توافر فرص عمل بإحدى سلاسل المطاعم، بالتزامن مع التوسعات الجديدة للشركة، خاصة بفرع مساكن شيراتون، إلى جانب فروعها في التجمع و6 أكتوبر والمعادي.

وتشمل الوظائف المطلوبة لفرع شيراتون الجديد 30 ويتر، و30 كابتن، و30 شيف، و30 استيوارد، و30 عامل شيشة، بالإضافة إلى وظائف أخرى بالفروع المختلفة تضم 30 ويتر من الجنسين، و30 كابتن من الجنسين، و30 شيف ذكور، و50 عامل استيوارد.

الشروط والمزايا

أوضحت الوزارة أن الوظائف متاحة للحاصلين على مؤهلات عليا أو متوسطة، مع الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وزيادته وفقا للخبرة، إلى جانب توفير تأمين اجتماعي وصحي للمقبولين.

كما أشارت إلى عدم توفير سكن للمغتربين، مع تفضيل المتقدمين من المناطق القريبة لمقار العمل.

طريقة التقديم

دعت الشركة الراغبين في التقديم إلى التوجه للمقر الإداري الكائن في 2 شارع بهجت علي بالزمالك بجوار فندق أم كلثوم، أو التواصل عبر الهاتف 01012228803 للاستفسار وتقديم الطلبات.

وظائف محاسبين عبر موقع فرصنا

يوفر موقع فرصنا، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، فرص عمل متنوعة في مجال المحاسبة، برواتب متفاوتة وفقا للخبرة.

الوظائف المتاحة

محاسب بشركة كايرو ميديكال بمدينة نصر، بخبرة من سنتين إلى 5 سنوات، وبراتب يتراوح بين 10000 و15000 جنيه شهريا.

محاسب بشركة سلويمار للاستثمار بمدينة 6 أكتوبر، بخبرة من سنة إلى 6 سنوات، وبراتب من 8000 إلى 10000 جنيه.

محاسب تكاليف بشركة سلويمار، بخبرة من سنة إلى 5 سنوات، وبراتب يتراوح بين 8000 و15000 جنيه، مع إتاحة التقديم لذوي الهمم في بعض الحالات.

وتتضمن الشروط العامة لهذه الوظائف الحصول على مؤهل عال، وإجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس، مع توافر مهارات العمل تحت ضغط وتنظيم الوقت.

وتأتي هذه الفرص في إطار جهود الدولة لتوفير وظائف مناسبة للشباب، ودعم سوق العمل بمختلف التخصصات، بما يسهم في تحسين مستوى الدخل وتلبية احتياجات المواطنين.

