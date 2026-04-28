قبل ختام التعاملات | الذهب يفقد 90 جنيهًا من قيمته .. اعرف سعر الأعيرة الآن

تراجع سعر الذهب مع انتهاء تعاملات مساء اليوم الثلاثاء 28-4-2026؛ داخل محلات الصاغة المصرية بالمقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري.

الذهب يتراجع

فقد سعر جرام الذهب مقدار 90 جنيهًا في الجرام الواحد علي الأقل مقارنة بما كان عليه يوم السبت الماضي.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر الذهب 6910 جنيهًا قبل قليل.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة 7897 جنيهًا للشراء و 78440 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7239 جنيهًا للشراء و 7186 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6910 جنيها للشراء و 6860 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5922 جنيهًا للشراء و 5880 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 55.28 ألف جنيه للشراء و 54.88 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب 4696 دولار للشراء و 4596 دولار للبيع.