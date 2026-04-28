تفاصيل أحدث سيارة لشيري العالمية

كشفت شيري خلال معرض بكين الدولي للسيارات 2026 عن رؤيتها الجديدة تحت شعار من أجل العائلة، بالتزامن مع الظهور العالمي الأول لسيارتها متعددة الاستخدامات TIGGO V، التي تقدم تصورًا عمليًا جديدًا للتنقل العائلي يجمع بين المرونة والتنوع في سيارة واحدة.

تمثل الاستراتيجية الجديدة تحولًا في توجه العلامة نحو التركيز على احتياجات العائلات، مع هدف الوصول إلى 10 ملايين مستخدم بحلول 2030. وتعتمد هذه الرؤية على شبكة عالمية تضم 8 مراكز بحث وتطوير و36 قاعدة إنتاج وأكثر من 2000 وكيل و1800 مركز خدمة، مع تركيز واضح على السلامة والمساحة والتكنولوجيا.

وتستند فلسفة الطراز الجديد إلى ثلاثة محاور رئيسية تشمل تعزيز أنظمة الأمان المتقدمة، وتقديم مقصورة مرنة بسبعة مقاعد حقيقية، وإتاحة تقنيات حديثة مثل الجيل السادس من النظام الهجين CSH وقمرة قيادة ذكية متصلة.

وتقدم TIGGO V مفهومًا متعدد الوظائف يجمع بين SUV وMPV وPickup، مع تصميم عالي الصلابة، ومساحات تخزين واسعة، وإمكانية تحويل المقاعد لوضعية سرير. كما تعتمد على منظومة هجينة باستهلاك وقود يبلغ 6 لترات لكل 100 كم، وارتفاع عن الأرض 220 مم، وقدرة خوض مياه حتى 700 مم، ما يعزز جاهزيتها لمختلف الاستخدامات اليومية والرحلات.