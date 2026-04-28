استاد مصر يتأهب لقمة عالمية بين المنتخب الوطني وروسيا استعدادًا للمونديال

أعلنت الشركة المتحدة للرياضة، بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم عن تنظيم مواجهة ودية كبرى تجمع بين المنتخب الوطني الأول بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، ونظيره الروسي، والمقررة إقامتها يوم 28 مايو المقبل.

وسيكون "إستاد مصر" بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية في العاصمة الإدارية الجديدة، مسرحاً لهذا اللقاء المرتقب، الذي يأتي ضمن الأجندة الدولية لتعزيز الاحتكاك القوي للمنتخب مع المدارس الكروية المختلفة قبل العودة للسباق الرسمي.

تأتي هذه المباراة كخطوة مهمة، ضمن برنامج الإعداد المكثف، الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، المدير الفني لتجهيز "الفراعنة" بالشكل الأمثل لمنافسات كأس العالم 2026.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني، من خلال مواجهة المنتخب الروسي إلى اختبار الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، وتطبيق أفكار تكتيكية جديدة، تضمن ظهور المنتخب بمستوى يليق بسقف طموحات الجماهير في المحفل العالمي المقبل.

وتنتظر الجماهير المصرية هذه السهرة الكروية، حيث ستكون الفرصة سانحة لمشاهدة "تكتيك" العميد في مواجهة القوة البدنية للروس، في ليلة ستتحول فيها العاصمة الإدارية إلى محط أنظار العالم.