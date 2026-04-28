بلاغ رسمي من محمود حجازي ضد تامر عبد المنعم… ما القصة؟

تقدم الفنان محمود حجازي ببلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت بمحافظة الجيزة، اتهم فيه الإعلامي تامر عبد المنعم، إلى جانب فريق برنامج "البصمة" المذاع عبر قناة الشمس، وفتاة تدعى أنجلينا فارس، بنشر محتوى اعتبره مسيئًا ومضرًا بسمعته الشخصية والفنية.

وأوضح حجازي في بلاغه أنه تضرر من قيام البرنامج ببث مكالمة هاتفية مسجلة مع إحدى الفتيات، تضمنت عبارات قال إنها تحمل إساءة مباشرة وتشكل تشهيرًا بحقه.

كما أبدى اعتراضه على ما ورد خلال إحدى حلقات البرنامج، مؤكدًا أن الفقرة التي تناولته تضمنت معلومات وصفها بغير الدقيقة، إلى جانب سرد وقائع اعتبرها مختلقة ولا تمت للحقيقة بصلة.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي: