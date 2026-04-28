عمرو الجزار يقترب من الظهور الأول مع الأهلي أمام الزمالك في القمة

دخل عمرو الجزار مدافع النادي الأهلي حسابات الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب للمشاركة في مباراة الزمالك المقبلة، في خطوة قد تشهد الظهور الأول للاعب بالقميص الأحمر منذ انضمامه للفريق.

وكان الأهلي قد تعاقد مع الجزار قادمًا من البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن اللاعب لم يشارك حتى الآن في أي مباراة بسبب الإصابة وبعض الرؤى الفنية.

وتزايدت فرص ظهور الجزار في التشكيل الأساسي، بعد إصابة ياسر إبراهيم خلال مواجهة بيراميدز الأخيرة، إلى جانب تراجع مستوى ياسين مرعي، وهو ما فتح الباب أمام الدفع بعمرو الجزار وربما هادي رياض لتدعيم الخط الخلفي في المرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في الثامنة مساء الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بدوري نايل، في مباراة مرتقبة ينتظرها عشاق الكرة المصرية.

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة أون سبورت، وسط تغطية خاصة واستوديو تحليلي يضم مجموعة من نجوم الكرة المصرية.

وفي سياق آخر، استقرت إدارة الأهلي على عدم استعادة عمر الساعي بعد انتهاء إعارته مع المصري بنهاية الموسم الجاري، لأسباب فنية، على أن يتم حسم مستقبله النهائي سواء بتمديد الإعارة أو رحيله إلى نادٍ آخر.

وشارك عمر الساعي مع المصري هذا الموسم في 31 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف، وقدم مستويات لافتة خلال فترة إعارته مع الفريق البورسعيدي.