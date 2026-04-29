أسامة كمال: السعودية تتجاهل تحذيرات أمريكا بشأن موسم الحج

أكد الإعلامي أسامة كمال أن هناك تحولًا كبيرًا في موقف السعودية بشأن ملف الحج، مشيرًا إلى أنها تتجاهل التحذيرات الأمريكية المتعلقة بموسم الحج وحشود الحجاج، لافتًا إلى أن الإنذار الأمريكي لرعاياها في السعودية يلمّح إلى مخاطر مجهولة قد تحدث خلال الموسم، بهدف التشكيك فيه.

وخلال تقديمه برنامج «مساء DMC» على قناة «DMC»، أوضح كمال أن تفاصيل الواقعة وطريقة التعامل معها لا تتسق مع وصف «محاولة اغتيال»، مشيرًا إلى وجود تساؤلات حول ملابسات الحادث.

وأضاف أن ترامب يُعرف بحرصه على الظهور الإعلامي واستثمار اللحظات المؤثرة، لافتًا إلى أنه نجح في توظيف هذا المشهد سياسيًا وإعلاميًا من خلال تعزيز صورة «الشخص المستهدف» أمام مؤيديه.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي استغل الواقعة أيضًا في الترويج لبعض أفكاره ومشروعاته، من بينها الحديث عن إنشاء قاعة احتفالات داخل البيت الأبيض، بما يعزز حضوره الرمزي في المشهد السياسي الأمريكي.