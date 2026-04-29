تصعيد جديد.. تامر عبدالمنعم يُوكّل ياسر قنطوش لتحرير محضر ضد محمود حجازي | خاص

كشف الفنان والإعلامي تامر عبد المنعم عن اتخاذه خطوة قانونية جديدة في أزمته مع الفنان محمود حجازي.

وقال تامر عبد المنعم، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، إنه قام بتوكيل المحامي ياسر قنطوش لتحرير محضر ضد محمود حجازي، على خلفية اتهامه له بالسب والقذف.

وأضاف عبد المنعم أنه من المقرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة خلال الفترة المقبلة.

الأزمة بين محمود حجازي وتامر عبد المنعم

وكان قد تقدم الفنان محمود حجازي ببلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت بمحافظة الجيزة اتهم فيه الفنان والإعلامي تامر عبد المنعم وفريق برنامج “البصمة” المذاع عبر قناة الشمس، بالإضافة إلى سيدة تُدعى أنجلينا فارس بنشر محتوى اعتبره مسيئًا ومضرًا بسمعته الفنية الشخصية.



وأوضح حجازي في بلاغه اعتراضه على ما تم عرضه خلال إحدى حلقات البرنامج، مؤكدًا أن الفقرة تضمنت معلومات وصفها بغير الدقيقة، إلى جانب وقائع اعتبرها غير صحيحة وتمس صورته أمام الجمهور، ما دفعه لاتخاذ الإجراءات القانونية.

أول رد من تامر عبد المنعم على بلاغ محمود حجازي ضده

وقال الفنان والإعلامي تامر عبد المنعم فى تصريح خاص لموقع "صدي البلد" : "ان ما تم عرضه في البرنامج يستند إلى وقائع وأحكام قضائية متداولة.

وأوضح عبد المنعم أن عمله قائم على تناول الأخبار المتداولة إعلاميًا، مشيرًا إلى أن القضايا التي تمت مناقشتها خلال البرنامج لم تكن محظورة من النشر، وأن الحكم القضائي يعد معلومة عامة من حق الجمهور الاطلاع عليها.

وأضاف أن ما تم نشره بشأن بعض القضايا جاء وفق ما تم تداوله رسميًا في وسائل الإعلام وأوراق قضائية، مؤكدًا امتلاكه مستندات تدعم ما عرضه خلال الحلقات

واختتم حديثه بالتأكيد على احترامه لأي إجراءات قانونية يتم اتخاذها، مشيرًا إلى أن ما سيتم عرضه مستقبلًا سيكون في إطار ما هو متداول وموثق.

وأشار البلاغ كذلك إلى اتهامات وُجهت خلال مداخلة هاتفية من السيدة أنجلينا فارس، والتي اعتبرها حجازي مسيئة، في سياق قضية سابقة أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه التطورات في ظل متابعة قانونية مستمرة للواقعة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات خلال الفترة المقبلة.