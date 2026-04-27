في أول رد .. تامر عبد المنعم يمتنع عن التعليق على بلاغ محمود حجازي | خاص

تقدم الفنان محمود حجازي ببلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت بمحافظة الجيزة اتهم فيه الفنان والإعلامي تامر عبد المنعم وفريق برنامج “البصمة” المذاع عبر قناة الشمس، بالإضافة إلى سيدة تُدعى أنجلينا فارس بنشر محتوى اعتبره مسيئًا ومضرًا بسمعته الفنية الشخصية.



وأوضح حجازي في بلاغه اعتراضه على ما تم عرضه خلال إحدى حلقات البرنامج، مؤكدًا أن الفقرة تضمنت معلومات وصفها بغير الدقيقة، إلى جانب وقائع اعتبرها غير صحيحة وتمس صورته أمام الجمهور، ما دفعه لاتخاذ الإجراءات القانونية.

أول رد من تامر عبد المنعم على بلاغ محمود حجازي ضده

وتواصل موقع صدى البلد مع الفنان تامر عبد المنعم للتعليق حول الواقعة، لكنه رفض التعليق على الأمر أو الإدلاء بأي تصريحات إضافية.



وأشار البلاغ كذلك إلى اتهامات وُجهت خلال مداخلة هاتفية من السيدة أنجلينا فارس، والتي اعتبرها حجازي مسيئة، في سياق قضية سابقة أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.



وتأتي هذه التطورات في ظل متابعة قانونية مستمرة للواقعة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات خلال الفترة المقبلة.