ستارمر وترامب يبحثان إنهاء الصراع مع إيران وفتح الملاحة في مضيق هرمز

أعلنت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء كير ستارمر أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناول تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل إنهاء الصراع مع إيران؛ وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

دعم المملكة المتحدة

وأعرب ستارمر عن دعم المملكة المتحدة للجهود التي يقودها ترامب من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تنهي التوترات المتصاعدة مع إيران، مؤكدًا أهمية الدفع نحو حلول دبلوماسية خلال المرحلة الحالية.

تخفيف الضغوط والتداعيات الاقتصادية

واتفق الجانبان على ضرورة استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، بما يساهم في تخفيف الضغوط والتداعيات الاقتصادية العالمية الناتجة عن التوترات في المنطقة.

اتفاق سلام محتمل

كما أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استعداد المملكة المتحدة لدعم تنفيذ أي اتفاق سلام محتمل، والمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار.