طلاب الثانوية يتألقون .. أكاديمية البحث العلمي تعلن الفائزين في مسابقة «مستقبل الوقود الحيوي»

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا نتائج مسابقة «مستقبل الوقود الحيوي في مصر»، التي نظمتها ممثلة في اللجنة الوطنية للكيمياء البحتة والتطبيقية، لطلاب المدارس الثانوية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، وذلك في إطار دعمها المستمر لاكتشاف ورعاية الموهوبين في مراحل التعليم ما قبل الجامعي.

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز كلٍّ من:

سيف محمد عبد المعز فودة

عبد الله محمد عبد الهادي

رودينا ياقوت عباس ياقوت مرسي

وشهدت المسابقة مشاركة نحو 50 طالبًا من مختلف مدارس الجمهورية، حيث قدّم المشاركون فيديوهات علمية قصيرة تراوحت مدتها بين 3 إلى 5 دقائق، تناولت رؤى وأفكارًا مبتكرة حول مستقبل الوقود الحيوي في مصر، بما يعكس وعيًا متناميًا لدى الطلاب بقضايا الطاقة والاستدامة.

وجاء تنظيم المسابقة في إطار حرص الأكاديمية على تنمية قدرات الطلاب وتشجيعهم على التفكير العلمي والإبداعي، من خلال إتاحة منصات تنافسية تسهم في تعزيز الابتكار ورفع جودة مخرجات التعليم.

وقد تمت عملية تقييم الأعمال المشاركة من خلال نخبة من أعضاء اللجنة الوطنية للكيمياء البحتة والتطبيقية، حيث خضع كل مشروع لتحكيم من قبل محكمين اثنين، وفق معايير علمية دقيقة أعدها متخصصون، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والموضوعية في اختيار الفائزين.

وتؤكد الأكاديمية أن هذه المسابقة تأتي ضمن جهودها لتعزيز ثقافة البحث العلمي لدى النشء، وربطهم بالتحديات الوطنية في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة، بما يسهم في إعداد جيل قادر على الابتكار والمساهمة الفاعلة في بناء المستقبل.