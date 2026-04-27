التعليم العالي: أنشطة مكثفة وقرارات تدعم تطوير التعليم الجامعي وتعزز البحث العلمي

واصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الأسبوع الماضي تنفيذ خطتها لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال سلسلة من الاجتماعات واللقاءات رفيعة المستوى، والزيارات الميدانية، التي استهدفت دعم جودة التعليم الجامعي، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي، وتوسيع آفاق التعاون الدولي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

التقى الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع صاحب السمو الأمير رادو أمير رومانيا، بحضور السفيرة أوليفيا تودريان، سفيرة رومانيا لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وتناول الاجتماع بحث آليات تعزيز التعاون العلمي بين الجامعات المصرية والرومانية، بما في ذلك تبادل الزيارات الأكاديمية، والبرامج المشتركة، والدرجات العلمية المزدوجة، والمنح الدراسية، ومبادرات التبادل الطلابي، وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة التزام الوزارة بتدويل التعليم العالي من خلال الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية العالمية الرائدة، بما يسهم في تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات في تطوير التعليم.

افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، فعاليات ملتقى التوظيف والتدريب السنوي لجامعة القاهرة، والذي يُعد الأضخم من نوعه، بمشاركة نحو 130 شركة ومؤسسة دولية ومحلية، وأوضح الوزير أن انعقاد الملتقى يعكس إدراكًا متقدمًا لأهمية الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية في استراتيجية الدولة المصرية، التي تُنفذ برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتعظيم الاستفادة من طاقات الشباب، منوهًا إلى أهمية الشراكة بين مؤسسات التعليم والقطاعات الإنتاجية والجهات الحكومية، بما يضمن إعداد خريج يمتلك المعرفة الأكاديمية إلى جانب المهارات التطبيقية والقدرة على الابتكار والتكيف مع متطلبات المستقبل.

افتتح الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، فعاليات المؤتمر الدولي الرابع عشر لجامعة عين شمس، والذي يُعقد تحت عنوان:“ الجامعات قاطرات للتنمية الوطنية: نحو الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام”، بمشاركة واسعة من القيادات الأكاديمية والبحثية، والخبراء الدوليين، وصنّاع القرار، وممثلي قطاعات الصناعة، وفي كلمته أكد وزير التعليم العالي أن التحديات العالمية الراهنة تفرض ضرورة تعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية ومختلف قطاعات الدولة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، معربًا عن تطلعه إلى أن يسفر المؤتمر عن توصيات عملية قابلة للتنفيذ، تعزز من دور الجامعات كمحركات رئيسية للنمو الاقتصادي ومراكز لإنتاج المعرفة والابتكار.

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الجامعات المصرية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون وتكامل الجهود في منظومة التأمين الصحي الشامل، وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والعلمية لأعضاء هيئة التدريس، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الطبية المقدمة، مؤكدًا أن استمرار التنسيق بين الوزارتين من شأنه دعم جهود تطوير المنظومة الصحية، لافتًا إلى أن تطبيق التأمين الصحي الشامل سيسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وتحسين مستوى الخدمات العلاجية، بما يضمن استدامة تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر.

عقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا بحضور الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمشرف العام على بنك المعرفة المصري، واللواء طبيب مصطفى النقيب مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدي بوزارة الدفاع، واللواء طبيب خالد عامر، الباحث الرئيسي لمشروع الجينوم، و تناول الاجتماع جهود المشروع في دراسة جينوم المبدعين والنوابغ، لما يمثله من أهمية في دعم آليات الاكتشاف المبكر للقدرات الاستثنائية من الأجيال الجديدة، وتوفير الفرص المناسبة لدعمهم ورعايتهم، وأكد الوزير ضرورة التوسع في نطاق عمل المشروع من خلال إطلاق نداءات تنافسية لمشروعات بحثية متفرعة في المجالات ذات الصلة، بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم الدعم المالي اللازم لها بالتعاون مع جهات التمويل البحثي التابعة للوزارة.

افتتح الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مبنى جديدًا بجامعة هيرتفوردشاير في مصر، وذلك في إطار خطة التوسع المستمر للجامعة، ودعمًا لتطوير منظومة التعليم العالي وفق أحدث المعايير الدولية، وخلال كلمته، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن الدولة المصرية تضع تطوير التعليم العالي على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن الشراكات مع الجامعات الدولية تمثل ركيزة أساسية في نقل الخبرات العالمية وتوطين المعرفة داخل مصر، مشيرًا إلى أهمية ربط العملية التعليمية بالصناعة واحتياجات سوق العمل، من خلال تطبيق نموذج Faculty to Factory، الذي يهدف إلى تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات صناعية واقتصادية، بما يعزز الاستفادة من البحث العلمي في دعم خطط التنمية.

شهد الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، انطلاق فعاليات الاحتفال بذكرى تأسيس مدينة الإسكندرية، تحت شعار "الإسكندرية: مولد مدينة عالمية"، وأشار الوزير إلى أن الإسكندرية تمتلك بنية علمية وبحثية متطورة تعزز دورها المحوري في دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مؤكدًا أن تنوع مؤسساتها الأكاديمية والبحثية يمنحها قدرة تنافسية كبيرة على المستويين الإقليمي والدولي.

افتتح الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، معرض «عشرون عامًا من الحفائر في حدائق الشلالات (2006–2026)»، والذي نظمه متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع المعهد الهيليني لأبحاث حضارة الإسكندرية، ليجسد جانبًا مهمًا من تاريخ الإسكندرية عبر العصور، ومن جانبه، أشاد الدكتور عبدالعزيز قنصوة بما يضمه متحف الآثار من مقتنيات متميزة تعكس تعاقب الحضارات، مؤكدًا أن مكتبة الإسكندرية تمثل صرحًا ثقافيًا وعلميًا فريدًا يسهم في تعزيز الحوار الحضاري ونشر الوعي الأثري.