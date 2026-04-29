محافظ أسوان يصدر قرارات تنظيمية لتعزيز كفاءة الأداء داخل الديوان العام والوحدات المحلية

أصدر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان قرارات تنظيمية جديدة تستهدف دعم منظومة العمل وتطوير الأداء المؤسسى.

فى ضوء جهود المحافظة المستمرة لإعادة هيكلة الجهاز الإدارى ورفع كفاءة الأداء داخل الديوان العام والوحدات المحلية التابعة له .

وشملت القرارات نقل السيد محمد يوسف عمر للعمل بالوحدة المحلية لمدينة السباعية ، ونقل السيد إسماعيل كمال أبو زيد للعمل بالوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية .

كما قرر المحافظ تكليف السيد إبراهيم أحمد إبراهيم بتسيير أعمال إدارة الشئون القانونية بديوان عام المحافظة ، لحين شغلها بالطرق القانونية ، مع إستمرار المهندس جورج سامح كنز مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية فى الإشراف على أعمال إدارة حماية أملاك الدولة بالمحافظة ، إلى جانب مهام عمله .

وتأتى هذه القرارات ضمن خطة متكاملة لإعادة هيكلة منظومة العمل الإدارى ، وتحقيق الإنضباط المؤسسى ، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الإصلاح الإدارى والتنمية المستدامة