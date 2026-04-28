فى أسوان.. حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحى الصداقة الجديدة بإجمالى 194 حالة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة العميد أحمد صلاح الدين حملة مكبرة استهدفت نطاق حى الصداقة الجديدة، وذلك ضمن جهود أجهزة المحافظة لتحقيق الانضباط داخل الشارع الأسوانى والتصدى الحاسم لأى تجاوزات أو مخالفات أولاً بأول، وتنفيذاً لتعليمات المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان.

وأسفرت جهود الحملة عن رفع أكثر من 194 حالة إشغال متنوعة، كانت تعوق الحركة المرورية وتؤثر على الشكل الحضارى، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بما يساهم فى إعادة الانضباط وفرض هيبة الدولة.

جهود متنوعة

وشهدت الحملة مشاركة مكثفة من القيادات الأمنية والتنفيذية، حيث شارك اللواء محمد ممدوح واللواء نادر السيد، مساعدا مدير أمن أسوان، إلى جانب شرطة المرافق، ونواب رئيس المدينة، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة لضمان تنفيذ الحملة بكفاءة وسرعة.

مع التأكيد على استمرار هذه الحملات بشكل يومى ومفاجئ بجميع المراكز والمدن، وعدم التهاون مع أى مخالفات، خاصة الإشغالات التى تعيق حركة المواطنين أو تشوه المظهر العام.

وتم أيضاً التأكيد على أن الحفاظ على النظام العام مسئولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، وأن الدولة ماضية بكل حزم فى مواجهة العشوائية والتعديات، مع تطبيق القانون بشكل كامل بما يحقق بيئة حضارية وآمنة تليق بأهالى المحافظة وضيوفها.