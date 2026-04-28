محافظ أسوان: التوسع فى برامج التثقيف المالى وتكثيف جهود تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أهمية تكثيف الجهود المبذولة لدعم وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وإتاحة الفرصة لها للمشاركة الفاعلة فى مسيرة التنمية المستدامة.

وأشار محافظ أسوان على ضرورة الاستمرار فى تنفيذ البرامج التدريبية والتوعوية التي تساهم فى بناء قدرات المرأة وتمكينها بمختلف المجالات، وخاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحقيق العدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص بكافة أفراد الأسرة .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تم تنظيم دورة للتثقيف المالى إستهدفت توعية عدد 30 سيدة وفتاة من أهالى قرية خور إسنا بمركز نصر النوبة ، ودورة أخرى.

إستهدفت توعية 25 فتاة من طلاب كليات جامعة أسوان ، وذلك بهدف تعزيز مهارات السيدات والفتيات في الإدارة المالية، وتشجيع ثقافة الادخار، ودعم قدراتهن على إقامة مشروعات صغيرة تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار الإقتصادى لأسرهن .

وفى نفس السياق أكدت الدكتورة هدى مصطفى بأنه تحت رعاية محافظ أسوان يواصل الفرع جهوده لتقديم الخدمات الحيوية والمجتمعية للسيدات والفتيات بمختلف القرى والنجوع ومنها خدمات استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي مجاناً، بالتعاون مع مصلحة السجل المدني، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ مأمورية للرقم القومى إستفاد منها عدد 91 سيدة وفتاة من الأهالى والمواطنين بقرية إقليت بمركز كوم أمبو .