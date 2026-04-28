في أسوان.. حملات تفتيشية لمديرية العمل للسلامة والصحة المهنية بالمنشآت الحيوية

نفذت مديرية العمل بأسوان من خلال إداراتها المختلفة عدد من الحملات التفتيشية للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الحيوية وذلك تنفيذاً لتوجيهات الوزير حسن رداد وزير العمل ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

ومن جانبه أفاد محمود عيسى وكيل مديرية العمل بأنه تم تنفيذ عدد 43 حملة تفتيشية على المنشآت شملت 771 عامل للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، حيث قامت إدارة السلامة والصحة المهنية بالتنسيق مع مكتب السلامة والصحة المهنية بأسوان بتنظيم عدد 4 حملة تفتيشية تضم عدد 387 عامل وذلك للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد فيما يخص توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة للعاملين بهذه المنشآت والتأكد من توفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بها .

الحملات التفتيشية

وأشار محمود عيسى بأنه بالتوازى مع ذلك نفذت إدارة رعاية القوى العاملة من خلال مكاتب تفتيش العمل على مستوى المحافظة عدد 39 حملة تفتيشية تضم عدد 384 عامل فيما يخص تحرير عقود عمل للعمال ، والإلتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور ، وإستيفاء نسبة الـ 5% من الأشخاص ذوى الإعاقة حيث يأتى ذلك تأكيداً على دورن المديرية فى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة ومستقرة للعاملين بالمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل .

وتؤكد وزارة العمل ومحافظة أسوان على إستمرار تنفيذ حملات التفتيش الدورية والمفاجئة داخل مختلف المنشآت ، مع عدم التهاون فى تطبيق إشتراطات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على أرواح العاملين وحماية لمقومات الإنتاج .

وتدعو وزارة العمل والمحافظة جميع المنشآت إلى الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط المقررة ، وسرعة توفيق أوضاعها ، تأكيداً على أن سلامة الإنسان تأتى فى مقدمة أولويات الدولة المصرية ، وأن أى تقصير سيتم التعامل معه بكل حسم وفقاً للإجراءات القانونية المنظمة .