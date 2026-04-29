قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما معنى الحج الأكبر المذكور في القرآن؟.. اعرف المقصود به وسبب تسميته
فلكيا.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2026
وزير التعليم العالي: استراتيجية طموحة لتحويل مصر لمركز إقليمي للتعليم بالشرق الأوسط وإفريقيا
فيفا يُقر «قوانين فينيسيوس» الجديدة لمواجهة العنصرية وسوء السلوك في الملاعب
استعدوا لموجة حارة قادمة .. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء
«ميناب 168» بمجموعة مصر .. قرار مفاجئ من طهران بشأن منتخب إيران في المونديال
طلاب الثانوية يتألقون .. أكاديمية البحث العلمي تعلن الفائزين في مسابقة «مستقبل الوقود الحيوي»
إعلامي: الشناوي يحرس مرمى الأهلي أمام الزمالك بنسبة 80%.. «وهذا موقف زيزو وياسر إبراهيم»| فيديو
تصعيد جديد.. تامر عبدالمنعم يُوكّل ياسر قنطوش لتحرير محضر ضد محمود حجازي | خاص
بسمة وهبة تتعرّض لحادث سير على محور 26 يوليو | صور
عمر جابر يطلب برنامجًا تأهيليًا خاصًا للحاق بنهائي الكونفدرالية.. «الغندور» يكشف الكواليس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

فيفا يُقر «قوانين فينيسيوس» الجديدة لمواجهة العنصرية وسوء السلوك في الملاعب

فيفا
فيفا
حمزة شعيب

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مجموعة من القوانين الجديدة الصارمة، بهدف التصدي للسلوكيات التمييزية وغير اللائقة داخل الملاعب، في خطوة إعلامية أطلق عليها اسم “قوانين فينيسيوس”.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد تمت الموافقة بالإجماع على معاقبة أي لاعب يقوم بتغطية فمه أثناء الحديث مع منافس له، بالبطاقة الحمراء المباشرة، وذلك لمنع أي محاولات لإخفاء الإهانات اللفظية أو العنصرية عن أعين الكاميرات أو قراءة الشفاه.

وجاء هذا القرار عقب عدد من الحالات المثيرة للجدل، أبرزها الواقعة التي جمعت بين بريستياني لاعب بنفيكا وفينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، والتي أثارت جدلاً واسعًا حول السلوكيات غير الرياضية.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” قد عاقب بريستياني بالإيقاف لمدة 6 مباريات، بعد ثبوت توجيهه عبارات تحمل إساءات “مثلية” تجاه اللاعب البرازيلي، رغم تبرير اللاعب الأرجنتيني بأن هذه الألفاظ تُعد طبيعية في ثقافته المحلية.

وفي سياق متصل، أقر كل من “فيفا” ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) قانونًا جديدًا يمنح الحكام الحق في طرد أي لاعب يغادر أرض الملعب تعبيرًا عن الاحتجاج على قرارات التحكيم، مع تطبيق نفس العقوبة على أعضاء الأجهزة الفنية الذين يحرضون اللاعبين على الانسحاب.

ومن المقرر أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ بشكل فوري، في إطار الاستعدادات لانطلاق بطولة كأس العالم المقبلة، بهدف تعزيز قيم الانضباط والاحترام داخل المستطيل الأخضر، والحد من أي مظاهر للإساءة أو التمييز.

وتنطلق منافسات كأس العالم يوم 11 يونيو المقبل وتستمر حتى 15 يوليو، حيث تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

فينيسيوس كأس العالم فيفا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب .. وعيار 18 تحت الـ 6000 جنيه

مصطفي مدبولي

بدء تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال والمطاعم بجميع المحافظات.. إليك التفاصيل

الزوجين

جريمة مروّعة تضرب الزقازيق | مقتل زوجين بمنزلهما وشهادة جار تكشف تفاصيل صادمة وتفتح أبواب الغموض

عيد الأضحى

أطول إجازة مقبلة.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2026

أرشيفية

زلزال الـ715 مليون جنيه.. تفاصيل أكبر سرقة لـ شركة طبية مصرية

بدءاً من اليوم.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات بعد قرار الحكومة

من اليوم .. المواعيد الجديدة لغلق المحلات بعد قرار الحكومة

سعر الذهب في مصر

انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر .. عيار 21 كسر 7 آلاف جنيه

جنيهات ذهب

هبوط قوي في أسعار الجنيه الذهب الآن بمصر

ترشيحاتنا

مندوب مصر بمجلس الامن

أمام مجلس الأمن.. مندوب مصر : وحدة الأراضي الفلسطينية خطوة أساسية نحو استئناف مسار الحل السياسي

كيم يونج اون

كيم جونغ أون يشيد بجنود كوريين شماليين انتحروا في معارك كورسك ويصفهم بـ“الأبطال”

ترامب وتشارلز

ممازحا ملك بريطانيا.. ترامب: أمي كانت معجبة بك

بالصور

3 طرق سهلة لمنع الموز من الاسمرار سريعًا .. أسرار بسيطة للحفاظ عليه طازجًا لأيام

لماذا يتحول الموز إلى اللون البني؟
لماذا يتحول الموز إلى اللون البني؟
لماذا يتحول الموز إلى اللون البني؟

الكركم كنز طبيعي لصحتك.. 10 فوائد مذهلة أبرزها حماية القلب والذاكرة

ما هو الكركم ولماذا يحظى بكل هذه الشهرة؟
ما هو الكركم ولماذا يحظى بكل هذه الشهرة؟
ما هو الكركم ولماذا يحظى بكل هذه الشهرة؟

لحظة مؤثرة لعلماء الزراعة بعد العثور على أندر زهرة في العالم بعد رحلة بحث طويلة

لحظة مؤثرة بعد العثور على الزهرة النادرة
لحظة مؤثرة بعد العثور على الزهرة النادرة
لحظة مؤثرة بعد العثور على الزهرة النادرة

المخرج وليد الحلفاوي يحتفل بخطوبته للمخرجة المنفذة سارة جمال

المخرج خالد الحلفاوي مع خطيبته
المخرج خالد الحلفاوي مع خطيبته
المخرج خالد الحلفاوي مع خطيبته

فيديو

بلاغ رسمي من محمود حجازي ضد تامر عبد المنعم

بلاغ رسمي من محمود حجازي ضد تامر عبد المنعم… ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

المزيد