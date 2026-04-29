فيفا يُقر «قوانين فينيسيوس» الجديدة لمواجهة العنصرية وسوء السلوك في الملاعب

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مجموعة من القوانين الجديدة الصارمة، بهدف التصدي للسلوكيات التمييزية وغير اللائقة داخل الملاعب، في خطوة إعلامية أطلق عليها اسم “قوانين فينيسيوس”.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد تمت الموافقة بالإجماع على معاقبة أي لاعب يقوم بتغطية فمه أثناء الحديث مع منافس له، بالبطاقة الحمراء المباشرة، وذلك لمنع أي محاولات لإخفاء الإهانات اللفظية أو العنصرية عن أعين الكاميرات أو قراءة الشفاه.

وجاء هذا القرار عقب عدد من الحالات المثيرة للجدل، أبرزها الواقعة التي جمعت بين بريستياني لاعب بنفيكا وفينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، والتي أثارت جدلاً واسعًا حول السلوكيات غير الرياضية.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” قد عاقب بريستياني بالإيقاف لمدة 6 مباريات، بعد ثبوت توجيهه عبارات تحمل إساءات “مثلية” تجاه اللاعب البرازيلي، رغم تبرير اللاعب الأرجنتيني بأن هذه الألفاظ تُعد طبيعية في ثقافته المحلية.

وفي سياق متصل، أقر كل من “فيفا” ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) قانونًا جديدًا يمنح الحكام الحق في طرد أي لاعب يغادر أرض الملعب تعبيرًا عن الاحتجاج على قرارات التحكيم، مع تطبيق نفس العقوبة على أعضاء الأجهزة الفنية الذين يحرضون اللاعبين على الانسحاب.

ومن المقرر أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ بشكل فوري، في إطار الاستعدادات لانطلاق بطولة كأس العالم المقبلة، بهدف تعزيز قيم الانضباط والاحترام داخل المستطيل الأخضر، والحد من أي مظاهر للإساءة أو التمييز.

وتنطلق منافسات كأس العالم يوم 11 يونيو المقبل وتستمر حتى 15 يوليو، حيث تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.