غلق وتشميع 10 محلات في أسوان تدار بواسطة جنسيات غير مصرية

واصلت الأجهزة التنفيذية جهودها المكثفة لإحكام الرقابة على الأنشطة التجارية وضبط الأسواق بأسوان ، حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة محمد عبد العزيز رئيس المدينة حملة موسعة داخل قرية وادى خريت وذلك بناءاً على توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

وأسفرت جهود الحملة عن غلق وتشميع 10 محلات تدار بواسطة جنسيات غير مصرية بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة ، وذلك ضمن خطة المحافظة للتصدى لكافة أشكال المخالفات وتحقيق الإنضباط داخل الشارع الأسوانى .

جهود متنوعة

وشدد محافظ أسوان على إستمرار الحملات التى تأتى فى إطار الحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع دون إستثناء ، مؤكداً على عدم التهاون مع أى مخالفات تضر بالمواطنين .

التأكيد على إستمرار الحملات الرقابية بكل حزم ، وعدم السماح بأى تجاوزات أو ممارسات غير قانونية ، مع التأكيد على أن الإلتزام بالقانون هو السبيل الوحيد لممارسة أى نشاط تجارى حفاظاً على حقوق الدولة والمواطنين ، ودعماً لمسيرة التنمية والإستقرار داخل المجتمع الأسوانى .