انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر .. عيار 21 كسر 7 آلاف جنيه

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الذهب في مصر، والتي شهدت اهتماما متزايدا من الراغبين في الشراء أو الاستثمار للذهب، حيث يحرص الكثيرون على متابعة تحركات السوق بشكل مستمر عبر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على الأسعار.

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية المستويات التالية

عيار 24 نحو 7890 جنيه للبيع و7810 جنيه للشراء

عيار 21 نحو 6905 جنيه للبيع و6835 جنيه للشراء

عيار 18 نحو 5920 جنيه للبيع و5860 جنيه للشراء

عيار 14 نحو 4605 جنيه للبيع و4555 جنيه للشراء

الجنيه الذهب سجل 55240 جنيه للبيع و54680 جنيه للشراء

الأونصة سجلت 245450 جنيه للبيع و242965 جنيه للشراء

بينما سجلت الأونصة عالميا نحو 4575.61 دولار

استقرار نسبي في سوق الصاغة

تشهد أسعار الذهب داخل محلات الصاغة حالة من الاستقرار النسبي، مع وجود فروق طفيفة في سعر الجرام، بالتزامن مع هدوء ملحوظ في حركة البيع والشراء، ما يعكس حالة من التوازن المؤقت بين العرض والطلب داخل السوق المحلية.

ويدعم هذا الاستقرار استمرار توجه المواطنين نحو الذهب كأحد أهم أدوات الادخار الآمن، خاصة في ظل حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب عالميا بعدة عوامل اقتصادية رئيسية، في مقدمتها العرض والطلب، حيث يؤدي ارتفاع الطلب مع محدودية المعروض إلى زيادة الأسعار، بينما يسهم تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج في انخفاضها.

كما تلعب أسعار الفائدة دورا محوريا في تحديد اتجاهات السوق، إذ يدفع انخفاضها المستثمرين إلى زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره.

وتؤثر أسعار النفط العالمية أيضا على حركة الذهب، حيث تدفع تقلبات أسواق الطاقة المستثمرين إلى الاعتماد عليه كأداة للتحوط.

الذهب ملاذ آمن

يظل الذهب أحد أبرز وسائل الادخار والتحوط المالي، خاصة خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يجعله خيارا مفضلا لدى شريحة واسعة من المواطنين والمستثمرين للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

ومن المتوقع أن يظل سوق الذهب محل متابعة مستمرة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار تأثره بالتغيرات الاقتصادية العالمية وتحركات الأسواق الدولية.

