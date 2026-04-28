قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 مايو | تأجيل محاكمة نجل ميدو في قضية حيازة المخدرات
تميم: القمة الخليجية التشاورية تعكس تماسك الموقف الخليجي ووحدته
انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر .. عيار 21 كسر 7 آلاف جنيه
جيش الإسرائيلي يصدر إنذارات بالإخلاء لـ 16 قرية وبلدة في جنوب لبنان
جنوب لبنان على صفيح ساخن.. تصعيد عسكري إسرائيلي رغم اتفاقات التهدئة
كسر بالجمجمة..وفاة سيدة بسبب انفجار تكييف داخل محكمة في الإسكندرية
الإفتاء تحسم الجدل | الحج بـ تأشيرة العمل أو الزيارة غير جائز شرعًا
معنديش غير القضاء | رضوى الشربيني ترد على اتهام فبركة حلقة إيمان وأحمد
اتسرقت على الدائري .. شاب يلجأ إلى حيلة لإخفاء استيلائه على أموال عمله بالوراق
معهد الأورام يرد على علاج السرطان بالأعشاب والجوع
خطوات التأمين على العمالة غير المنتظمة والأوراق المطلوبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر .. عيار 21 كسر 7 آلاف جنيه

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار الذهب في مصر، والتي شهدت اهتماما متزايدا من الراغبين في الشراء أو الاستثمار للذهب، حيث يحرص الكثيرون على متابعة تحركات السوق بشكل مستمر عبر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على الأسعار.

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية المستويات التالية
عيار 24 نحو 7890 جنيه للبيع و7810 جنيه للشراء
عيار 21 نحو 6905 جنيه للبيع و6835 جنيه للشراء
عيار 18 نحو 5920 جنيه للبيع و5860 جنيه للشراء
عيار 14 نحو 4605 جنيه للبيع و4555 جنيه للشراء
الجنيه الذهب سجل 55240 جنيه للبيع و54680 جنيه للشراء
الأونصة سجلت 245450 جنيه للبيع و242965 جنيه للشراء
بينما سجلت الأونصة عالميا نحو 4575.61 دولار

سعر الذهب في مصر

استقرار نسبي في سوق الصاغة

تشهد أسعار الذهب داخل محلات الصاغة حالة من الاستقرار النسبي، مع وجود فروق طفيفة في سعر الجرام، بالتزامن مع هدوء ملحوظ في حركة البيع والشراء، ما يعكس حالة من التوازن المؤقت بين العرض والطلب داخل السوق المحلية.

ويدعم هذا الاستقرار استمرار توجه المواطنين نحو الذهب كأحد أهم أدوات الادخار الآمن، خاصة في ظل حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب عالميا بعدة عوامل اقتصادية رئيسية، في مقدمتها العرض والطلب، حيث يؤدي ارتفاع الطلب مع محدودية المعروض إلى زيادة الأسعار، بينما يسهم تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج في انخفاضها.

كما تلعب أسعار الفائدة دورا محوريا في تحديد اتجاهات السوق، إذ يدفع انخفاضها المستثمرين إلى زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره.

وتؤثر أسعار النفط العالمية أيضا على حركة الذهب، حيث تدفع تقلبات أسواق الطاقة المستثمرين إلى الاعتماد عليه كأداة للتحوط.

الذهب ملاذ آمن

يظل الذهب أحد أبرز وسائل الادخار والتحوط المالي، خاصة خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يجعله خيارا مفضلا لدى شريحة واسعة من المواطنين والمستثمرين للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

ومن المتوقع أن يظل سوق الذهب محل متابعة مستمرة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار تأثره بالتغيرات الاقتصادية العالمية وتحركات الأسواق الدولية.

سعر الذهب في مصر

اسعار الذهب الان

سجل سعر الذهب عيار 24 في السوق المحلية نحو 7890 جنيه للبيع و7810 جنيه للشراء، ليواصل تصدره قائمة الأعيرة الأعلى سعرا.

وبلغ سعر عيار 21، الأكثر تداولا، نحو 6905 جنيه للبيع و6835 جنيه للشراء، مع استقرار نسبي في التعاملات.

وسجل عيار 18 نحو 5920 جنيه للبيع و5860 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر عيار 14 نحو 4605 جنيه للبيع و4555 جنيه للشراء.

أما الجنيه الذهب فقد سجل نحو 55240 جنيه للبيع و54680 جنيه للشراء، في حين سجلت الأونصة داخل السوق المحلية نحو 245450 جنيه للبيع و242965 جنيه للشراء.

وعلى المستوى العالمي، سجلت الأونصة نحو 4575.61 دولار، وسط تحركات محدودة في الأسواق الدولية.

إنفصال على غزلان وفرح شعبان
