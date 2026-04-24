7977 جنيها .. آخر سعر لأغلى عيار ذهب في الصاغة اليوم

أظهر أكبر أعيرة الذهب أول تعاملات له اليوم الجمعة 24-4-2026؛ داخل محلات الصاغة المختلفة.

آخر تحديث أغلي عيار ذهب

وسجل آخر تحديث لـ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7977 جنيها للشراء و 7920 جنيها للبيع

سعر الذهب اليوم

بلغ متوسط سعر الذهب لدرجات مستقرة على مختلف الأعيرة الذهبية .

تحركات الذهب

وارتفع سعر جرام الذهب بوتيرة بطيئة وحذرة وسط ترقب من قبل المتابعون للمشهدين الاقتصادي والجيوسياسي العالمي والاقليمي؛ مسجلًا تراجعا 20 جنيهًا داخل السوق المحلي وعلي مستوي الاعيرة المختلفة.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل اخر تحديث لسعر الذهب 6980 جنيها في المتوسط

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7977 جنيها للشراء و 7920 جنيها للبيع

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7312 جنيها للشراء و 7260 جنيها للبيع

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6980 جنيها للشراء و 6930 جنيها للبيع

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5980 جنيها للشراء و 6930 جنيها للبيع

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 55.84 ألف جنيه للشراء و 55.44 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4695 دولار للشراء و 4694 دولار للبيع.

الذهب في السوق العالمي

تراجعت أسعار الذهب إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف حيال التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة ​لفترة طويلة، في حين يترقب المستثمرون أي تطورات بين الولايات المتحدة وإيران ‌لإنهاء الحرب.

وبحلول الساعة 0754 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 4716.03 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.4 بالمئة إلى 4733.20 دولار، وفقاً ل “رويترز ”.

وظلت أسعار خام برنت فوق 100 دولار للبرميل بعد انخفاض مخزونات البنزين ​ونواتج التقطير في الولايات المتحدة بشكل أكبر من المتوقع، وبسبب عدم إحراز ​تقدم في المحادثات.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد "عودة ⁠سعر نفط برنت إلى فوق 100 دولار يبقي مخاوف التضخم في الصدارة، ويضع ​الذهب في موقف دفاعي اليوم".

ويمكن أن يؤجج ارتفاع أسعار النفط التضخم من خلال رفع ​تكاليف النقل والإنتاج، مما يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة.

وعادة ما ينظر للذهب على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول المدرة للعوائد أكثر جاذبية مما ​يضعف الإقبال على المعدن النفيس.

وأبقى ترامب على الحصار المفروض على التجارة البحرية الإيرانية، وقال رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف إن وقف إطلاق النار الكامل لا معنى له إلا برفع الحصار.