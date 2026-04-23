الدولار والطلب المحلي.. المحرك الخفي لجنون الذهب في مصر رغم هدوء الخارج

أكد الدكتور أحمد أبو علي، المحلل الإقتصادي، أن هناك العديد من المواطنين يقوموا بشراء الذهب للأمان وما هو قادم على قيمة مدخراتها، مشيرا إلى أن الذهب له مميزات كثيرة مثل القدرة على إدخاره فى أى وقت، مما يخلق أو يحرك دافع نفسي وثقافي لدي الناس فى رغبتهم الشراء أو تملك الذهب.

وعن المحرك الخفي لجنون الذهب في مصر رغم هدوء الخارج، أضاف خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أن السبب هو إنخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، مما خلق حالة من القلق لدي نسبة بسيطة من الناس.

وتابع: “الطلب زاد فى سعر الذهب.. وبالتالي موضوع سعر الصرف هو الحاكم فى عملية تسعير الذهب فى مصر”.