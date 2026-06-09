المؤبد لعاملين و15 عاما لطالب بتهمة اختطاف صغير وطلب فدية 2.5 مليون بقنا

قضت محكمة جنايات قنا، بمعاقبة عاملين بالسجن المؤبد، ومعاقبة طالب بالسجن 15 عاما، بتهمة الاشتراك فى خطف صغير بنطاق دائرة قسم شرطة قنا، للحصول على فدية مالية قدرها 2.5 مليون جنيه لاطلاق سراحه.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبد العال وعضوية المستشارين مهاب عبد الحميد محمود وأبو بكر يسن بكر وأحمد عبد الرحيم هريدي وحضور شريف محمد محجوب وكيل النيابة العامة وسكرتارية صلاح فراج وعلاء سلوك وممدوح تغيان.

ترجع وقائع القضية لبداية شهر أغسطس 2024 عندما تلقت أجهزة الأمن بقنا، بلاغاً من أسرة كاراس.ع.ع، يفيد اختطاف نجلهم وطالبة خاطفيه بفدية مالية قدرها 2.5 مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه، وبتكثيف التحريات تبين صحة الواقعة، وأن المتهمين خططا لاختطاف الطفل واحتجازه داخل أحد المنازل بهدف الحصول على مبلغ مالي من أسرته.

وتمكنت قوة أمنية من تحديد هوية المتهمين وضبطهم، حيث تبين اشتراك كل من: مكاريوس.ر.ف 19 عاما، مقيم الغردقة، وعادل.م.ع 19 عاما، مقيم منطقة الحصواية بقنا، وجورجيوس.ش.ن، 18 عاما، طالب، مقيم الغردقة، فى ارتكاب الجريمة.

وتبين من التحقيقات، أن المتهم الأول انتحل صفة خادم بالكنيسة وتحايل على والدة المجني عليه خلال مكالمة هاتفية، وأوهمها بوجود دعوة لحضور إحدى حفلات الكنيسة، واصطحب أحدهم الطفل، وجرى التواصل مع أسرة المجني عليه لابلاغهم باختطافه، والمطالبة بفدية مالية قدرها 2.5 مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه، والتهديد بإنهاء حياته حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وأحيلت القضية برقم 10617 لسنة 2024 جنايات قسم قنا، وقيدت برقم 4091 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات والتي قضت بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن المؤبد وبمعاقبة المتهم الثالث بالسجن لمدة 15 عاما.

