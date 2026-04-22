دون الـ 6000.. هبوط مفاجيء في سعر الذهب عيار 18

هبوط مفاجيء في أسعار الذهب على المستويين العالمي والمحلي، وسط حالة من الترقب لمحادثات سلام بعد تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وهبط سعر الذهب في البورصة العالمية إلى 4706 دولارات مقارنة بـ 4833 دولارا للاوقية بمستهل تعاملات أمس الاثنين.

وشهد سعر الذهب في مصر تراجعا محدودا، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الاكثر انتشارا 6950 جنيها مقارنة بـ 7030 جنيها أول تعاملات الاسبوع.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 22-4-2026

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4706 دولارات للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5950 جنيها للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6950 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7943 جنيها.



سعر الجنيه الذهب اليوم

تراجع سعر الجنيه الذهب مسجلا 55.600 جنيه بعد أن كان قد وصل إلى 56.240 الاسبوع الماضي.



