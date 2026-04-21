دون الـ 7000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بمصر

انخفضت أسعار الذهب في مصر متأثرة بتراجع سعر الذهب عالميا.

وهبط سعر الذهب في البورصة العالمية إلى 4748 دولار مقارنه بـ 4833 دولار للاوقية مستهل تعاملات أمس الاثنين.

وشهد سعر الذهب في مصر تراجع محدود، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الاكثر انتشارا 6990 مقارنة بـ 7030 جنيها أول تعاملات الاسبوع

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-4-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4748 دولارا للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5991 جنيها للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6990 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7989 جنيها.



سعر الجنيه الذهب اليوم

تراجع سعر الجنيه الذهب مسجلا 55.920 بعد أن كان قد وصل إلى 56.240 .