حالة الطقس غدًا الأحد 7 يونيو 2026.. تراجع الحرارة وتحذيرات من الشبورة والرياح

حالة الطقس غدا .. تشهد حالة الطقس غدًا الأحد 7 يونيو 2026 تغيرات ملحوظة في عدد من المحافظات المصرية، بعدما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها بانخفاض طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على مناطق واسعة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، في خطوة تمنح المواطنين أجواء أقل حرارة مقارنة بالأيام الماضية، مع استمرار تأثير نسب الرطوبة المرتفعة على الإحساس الفعلي بدرجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الانخفاض المتوقع في درجات الحرارة يتراوح بين 3 و4 درجات مئوية على مناطق شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وهو ما ينعكس على الأجواء خلال ساعات النهار، خاصة في المناطق الأكثر كثافة سكانية.

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تفاصيل حالة الطقس غدًا في القاهرة والمحافظات

وبحسب بيان الهيئة، يسود طقس معتدل خلال ساعات الصباح الباكر على مختلف أنحاء الجمهورية، بينما يكون الطقس حارًا نهارًا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، في حين تظل الأجواء شديدة الحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، تميل الأجواء إلى الاعتدال على أغلب الأنحاء، بينما تبقى مائلة للحرارة على جنوب الصعيد، الأمر الذي يساهم في تحسن نسبي للشعور بالطقس مقارنة بفترات النهار.

ارتفاع الرطوبة يزيد الإحساس بدرجات الحرارة

وأكدت الهيئة أن نسب الرطوبة المرتفعة ستؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة عن القيم المسجلة فعليًا في الظل، حيث من المتوقع أن تبدو درجات الحرارة أعلى من المعدلات الحقيقية بنحو درجة إلى درجتين مئويتين.

ويعد تأثير الرطوبة من أبرز العوامل التي تؤثر على شعور المواطنين بالحرارة خلال فصل الصيف، إذ ترفع الإحساس الحراري حتى مع تسجيل درجات حرارة أقل من المعدلات التي شهدتها البلاد خلال الأيام السابقة.

شبورة مائية على الطرق في ساعات الصباح

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى تكون شبورة مائية خلال الفترة الممتدة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على عدد من المناطق، تشمل شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح، خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية

وكشفت التوقعات الجوية عن وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأوضحت الهيئة أن نسبة حدوث هذه الأمطار تقترب من 20%، ما يجعلها محدودة التأثير وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية في تلك المناطق.

نشاط الرياح وتراجع الرؤية الأفقية ببعض المناطق

ومن الظواهر الجوية المتوقعة أيضًا نشاط الرياح على عدد من المناطق بسرعات تتراوح بين 30 و45 كيلومترًا في الساعة، وتشمل القاهرة الكبرى والوجه البحري.

كما قد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة في بعض مناطق شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، إضافة إلى منطقتي السلوم وسيوة، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض الأماكن خلال فترات متفرقة من اليوم.

سحب منخفضة ورذاذ خفيف على بعض المناطق

وأضافت الهيئة أن هناك فرصًا محدودة لتكوّن بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد.

وقد يصاحب هذه السحب رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق، دون أن يترتب عليه أي تأثيرات جوية ملحوظة أو اضطرابات في حركة الأنشطة اليومية.

درجات الحرارة غدًا الأحد 7 يونيو 2026

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا في عدد من المحافظات والمدن المصرية على النحو الآتي:

القاهرة: العظمى 34 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة مئوية.

الإسكندرية: العظمى 31 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة مئوية.

طنطا: العظمى 33 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة مئوية.

مطروح: العظمى 30 درجة مئوية، والصغرى 20 درجة مئوية.

بورسعيد: العظمى 29 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة مئوية.

السويس: العظمى 34 درجة مئوية، والصغرى 21 درجة مئوية.

شرم الشيخ: العظمى 36 درجة مئوية، والصغرى 25 درجة مئوية.

الغردقة: العظمى 36 درجة مئوية، والصغرى 25 درجة مئوية.

الأقصر: العظمى 40 درجة مئوية، والصغرى 26 درجة مئوية.

أسوان: العظمى 42 درجة مئوية، والصغرى 28 درجة مئوية.

سوهاج: العظمى 38 درجة مئوية، والصغرى 24 درجة مئوية.

أسيوط: العظمى 36 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة مئوية.

الفيوم: العظمى 35 درجة مئوية، والصغرى 21 درجة مئوية.

الوادي الجديد: العظمى 43 درجة مئوية، والصغرى 24 درجة مئوية.

وتشير هذه التوقعات إلى استمرار الأجواء الحارة على معظم أنحاء الجمهورية، مع تراجع نسبي في درجات الحرارة على شمال البلاد، بالتزامن مع نشاط الرياح وظهور الشبورة المائية في ساعات الصباح المبكرة، ما يجعل متابعة النشرات الجوية أمرًا مهمًا للمواطنين خلال الفترة الحالية.