محافظ المنيا: المركز الأول في ملف التقنين يعكس نجاح منظومة العمل

ترأس اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية والمشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، بحضور الدكتور محمد علي جبر نائب المحافظ، وممثلي مديرية الأمن، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات الخدمية، وممثلي الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني.

واستهل المحافظ الاجتماع بتقديم أسمى آيات التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، وأبناء محافظة المنيا، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، متمنيًا لمصر دوام الأمن والاستقرار، وأن يواصل الوطن مسيرة التنمية والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس.

وأشاد اللواء عماد كدواني بما حققته المحافظة من إنجاز غير مسبوق في ملف تقنين أراضي الدولة، بعد تصدرها المركز الأول على مستوى الجمهورية وتحقيق نسبة إنجاز بلغت 100%، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة منظومة العمل والتنسيق الكامل بين مختلف الأجهزة التنفيذية، وموجهًا الشكر لجميع العاملين بالملف على ما بذلوه من جهود أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز.

وفيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، شدد المحافظ على ضرورة مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من فحص وإنهاء الطلبات قبل انتهاء المهلة المقررة في 5 نوفمبر المقبل، موجهًا بتذليل أي معوقات تواجه المواطنين داخل المراكز التكنولوجية، مع تكثيف حملات التوعية لحث المواطنين على سرعة التقدم للاستفادة من التيسيرات والمزايا التي يتيحها القانون، وفي مقدمتها تقنين أوضاعهم وتوصيل المرافق الأساسية.

وأكد اللواء كدواني أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بملف منظومة التأمين الصحي الشامل، موجهًا بتكثيف حملات التوعية الميدانية والإعلامية بالتزامن مع التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة، وحث المواطنين على سرعة التسجيل بالوحدات والمراكز الطبية المعتمدة، بما يضمن حصولهم على الخدمات الصحية وفق منظومة متكاملة تحقق أفضل مستويات الرعاية الطبية.

واستعرض المحافظ الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مؤكدًا أن المحافظة نجحت في تجاوز مختلف التحديات التي واجهت تنفيذ المشروعات، وأن نسبة الإنجاز بالمرحلة الأولى بلغت نحو 90%، مشيرًا إلى الاستعداد للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية، مع إعطاء أولوية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والقطاع الصحي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة.

وخلال الاجتماع، وجه الدكتور أيمن محمد عبد الرحيم، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، الشكر لمحافظ المنيا على دعمه ومتابعته المستمرة، والتي أثمرت عن تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الماضي بنسبة 100%، كما استعرض ملامح الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2026 /2027.

وأكد اللواء كدواني أن الخطة الاستثمارية تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، موجهًا بسرعة إنهاء إجراءات الطرح والترسية لمشروعات الكهرباء والرصف والإنشاءات، مع رفع مستوى التنسيق بين الجهات التنفيذية، وتكثيف المتابعة الميدانية لضمان الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق أعلى معدلات التنفيذ.

كما شدد المحافظ على استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمخابز والمنشآت التجارية؛ لضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع والمنتجات، ومنع أية ممارسات احتكارية أو مخالفات تموينية، موجهًا الشكر لوكيل وزارة التموين والعاملين بالمديرية على جهودهم في إحكام الرقابة على الأسواق وتحقيق الانضباط.

ووافق المجلس التنفيذي، خلال الاجتماع، على اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة المنيا، والموافقة على توسعة مدرسة “الرخاء 5” الابتدائية بمركز سمالوط، إلى جانب تخصيص عدد من قطع الأراضي لخدمة النفع العام، شملت إقامة معهد أزهري ابتدائي وحضانة بقرية زرابي الرحمانية بمركز ديرمواس، ومدرسة للتعليم الأساسي بقرية كفر أبو العودين بمركز بني مزار، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض بطريق البستان الصحراوي بمركز سمالوط لإنشاء خطوط كهرباء جديدة وتأمين التغذية الكهربائية بالمنطقة.

وفي إطار الحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضاري، وافق المجلس التنفيذي على توقيع غرامات مالية على مركبات “التروسيكل” التي تنقل القمامة والمخلفات دون تغطيتها أو تقوم بإلقائها في غير الأماكن والمقالب المخصصة لذلك، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وتكثيف الحملات الميدانية لضبط المخالفين، حفاظًا على البيئة والصحة العامة وتحسين مستوى النظافة بجميع مراكز ومدن المحافظة.