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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع طفل إثر انهيار سور قديم بإحدى قرى مطاي بالمنيا

جثة صورة أرشيفية
جثة صورة أرشيفية
ايمن رياض

لقي طفل مصرعه إثر انهيار سور قديم عليه أثناء سيره بإحدى قرى مركز مطاي شمال المنيا، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق. 

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات، بلاغًا بوصول الطفل أ.ع.ع، 8 سنوات، جثة هامدة، وبالانتقال والفحص تبين أن سورًا متهالكًا مبنيًا من البلوك الحجري انهار بشكل مفاجئ أثناء مروره بجواره، ما أسفر عن وفاته.

وأوضحت التحريات أن الوفاة نتجت عن كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، فيما صرحت جهات التحقيق بدفن الجثمان بعد استكمال الإجراءات القانونية، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

المنيا جثه مطاي سور قديم

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