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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: صرف إعانات شهرية وإقامة كشك وإصدار 4 بطاقات خدمات متكاملة

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

واصل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، نهجه في التواصل المباشر مع المواطنين، حيث حرص خلال جولته الميدانية بمركز أبوقرقاص على الاستماع إلى مطالب عدد من الأهالي ومقترحاتهم، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للوقوف على احتياجات المواطنين والعمل على تلبيتها.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد عبد المنعم، عضو مجلس الشيوخ، وهشام الضوي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى عدد من الطلبات المتعلقة بالخدمات العامة والاحتياجات المعيشية، موجهاً الجهات التنفيذية المختصة بسرعة دراسة كل حالة على حدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مع المتابعة المستمرة حتى الانتهاء من تنفيذها.

وفي استجابة إنسانية عاجلة، وجّه اللواء عماد كدواني مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة بحث عدد من الحالات الإنسانية، وصرف إعانات شهرية للمستحقين، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير أوجه الدعم الاجتماعي اللازمة لهم.

كما وجّه المحافظ بسرعة إنهاء إجراءات استخراج 4 بطاقات خدمات متكاملة لعدد من الحالات المستحقة، بما يمكنهم من الحصول على الخدمات والمزايا التي كفلها القانون للأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.

وخلال لقائه بالمواطنين، استجاب المحافظ لطلب إحدى السيدات التي تقدمت بطلب للحصول على ترخيص لإقامة كشك يوفر لها مصدر دخل ثابت، موجهًا الجهات المختصة بسرعة دراسة الطلب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، دعمًا لمشروعات التمكين الاقتصادي، وتوفير فرص عمل ومصادر دخل كريمة للأسر الأولى بالرعاية.

وأكد اللواء عماد كدواني أن المحافظة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها، وتحرص على سرعة الاستجابة لمطالبه، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ نهج التواصل المباشر مع المواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مشددًا على أن الجولات الميدانية تمثل أداة رئيسية لرصد المشكلات على أرض الواقع، واتخاذ قرارات فورية تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم.

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