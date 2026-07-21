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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يستعرض خطة إنشاء وإحلال 92 مدرسة باستثمارات 1.6 مليار جنيه

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
ايمن رياض

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أعمال رفع كفاءة وتطوير مدرسة الشهيد حمادة طه الابتدائية بمركز أبوقرقاص، لمتابعة جاهزيتها واستعراض معدلات تنفيذ أعمال التطوير، في إطار خطة الدولة للارتقاء بالمنشآت التعليمية وتحسين البيئة المدرسية، حيث تُقام المدرسة على مساحة 4456 مترًا مربعًا وتضم خمسة مبانٍ، وتُنفذ بها أعمال الصيانة ضمن المرحلة الأولى من خطة العام الجاري، بما يشمل تطوير الساحات والملاعب والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدرسة.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد عبد المنعم، عضو مجلس الشيوخ، وصابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، والمهندس أحمد عثمان، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، وهشام الضوي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص.

وخلال الجولة، تابع المحافظ أعمال التطوير الجارية، وتفقد ملعب النجيل الصناعي الجديد، مؤكدًا أن تطوير المدارس لا يقتصر على المباني فقط، بل يمتد إلى توفير بيئة تعليمية ورياضية متكاملة تسهم في تنمية مهارات الطلاب وبناء شخصيتهم، موجهاً بالحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال وصيانته بصورة مستمرة لتحقيق الاستفادة القصوى منه.

كما وجه اللواء كدواني خالص الشكر والتقدير إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاهتمامه ودعمه المستمر لتطوير المدارس بمحافظة المنيا، مثمنًا جهود العاملين بمديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، وما يبذلونه من عمل ميداني أسهم في تحسين جودة المنشآت التعليمية والارتقاء بالعملية التعليمية.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد عثمان، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، أن أعمال رفع كفاءة المدرسة شملت صيانة شاملة للمباني، وتجميل الساحات، وتنجيل الملعب بالنجيل الصناعي، وتركيب بلاط الإنترلوك بتكلفة بلغت 775 ألف جنيه، لخدمة 30 فصلًا دراسيًا، منها 10 فصول مخصصة لطلاب الصم وضعاف السمع، و20 فصلًا للمرحلة الابتدائية.

وأضاف أن خطة تطوير قطاع الأبنية التعليمية بالمحافظة تتضمن إنشاء وإحلال 92 مدرسة باستثمارات تبلغ 1.6 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 41 مشروعًا بإجمالي 679 فصلًا دراسيًا، فيما يجري العمل في 51 مشروعًا آخر، إلى جانب طرح 12 مدرسة جديدة بتكلفة 200 مليون جنيه، فضلًا عن توفير 94 قطعة أرض لإقامة مدارس جديدة ومدارس يابانية.

وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة شهدت إنشاء وصيانة 216 مدرسة بتكلفة بلغت 587 مليون جنيه، إلى جانب تنفيذ مشروعات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، منها هيئتا “إنقاذ الطفولة” ومصر الخير، بإجمالي مساهمات تجاوزت 118 مليون جنيه، بما يعكس تكامل جهود الدولة والمجتمع المدني لدعم قطاع التعليم.

وأكد صابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الدعم المستمر من اللواء عماد كدواني لقطاع التعليم أسهم في تحقيق طفرة ملموسة في إنشاء وتطوير المدارس، بما يساعد على استيعاب الزيادة في أعداد الطلاب، والحد من الكثافات، وتوفير بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تواكب رؤية الدولة لتطوير المنظومة التعليمية.

وفي ختام الجولة، شدد محافظ المنيا على أن المحافظة تواصل تنفيذ خططها التنموية وفق توجيهات القيادة السياسية، واضعةً ملفي التعليم والصحة في مقدمة الأولويات باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري، مؤكداً أن أجهزة المحافظة نجحت في استرداد مساحات كبيرة من أراضي أملاك الدولة، وإعادة تخصيصها لإقامة مشروعات خدمية وتنموية، وفي مقدمتها المدارس، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجات القرى والمراكز الأكثر احتياجًا.
 

المنيا محافظ المنيا مدارس الأبنية التعليمية

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