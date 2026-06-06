أحمد موسى عن الدعم التمويني: مفيش مواطن هياخد فلوس في إيده وهيصرف من كارت

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن كارت الدعم مخصص لشراء السلع التموينية فقط لأن الدولة مسؤولة عن وصول وتحقيق المن الغذائي .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مفيش مواطن هياخد فلوس في إيده عند تطبيق الدعم النقدي وهيصرف السلع التموينية من خلال كارت".

واكمل الإعلامي احمد موسى :" لأول مرة يتم إتاحة حرية اختيار السلع التي يريدها المواطن على البطاقة التموينية ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" الدولة لن تقوم بصرف أموال نقدية بشكل مباشر للمواطن في منظومة الدعم النقدي ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" التموين متلغاش والدولة مشالتش الدعم لكنها تدعم المواطن بشكل أكبر "، مضيفا:" الدولة بتزود الدعم مش بتقلله ".

