أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه الآن

قدم بنك الامارات دبي أقل سعر لصرف الدولار مسجلا 51.63 جنيه للشراء و51.73 جنيه للبيع.

تراجع سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 21-4-2026 بختام التعاملات، مقابل الجنيه في البنوك العاملة في مصر، وانخفض سعر الدولار بمتوسط 5 قروش تقريبا .

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الأول 51.72 جنيه للشراء و 51.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 51.70 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 51.70 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 51.70 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 51.73 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 51.73 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 51.73 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 51.73 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان 51.73 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 51.73 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 51.73 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 51.73 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 51.73 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 51.73 جنيه للشراء و51.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 51.95 جنيه للشراء و 52.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 51.75 جنيه للشراء و51.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 51.70 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات 51.70 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 51.70 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 51.70 جنيه للشراء و51.80 جنيه للبيع.