البورصة المصرية توسّع قائمة برنامج الطروحات بـ6 شركات حكومية جديدة

بحث اليوم محمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية مع الدكتور هاشم السيد الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة – الترتيبات الأخيرة لقيد عدد 6 شركات جديدة مملوكة للدولة قيدًا مؤقتًا، استكمالًا للشركات التي سبق الإعلان عنها الأسبوع الماضي.

وأشار نائب رئيس البورصة، خلال المباحثات، إلى أنه تقدّمت 6 شركات حكومية ضمن برنامج الطروحات الذي أعلن عنه مجلس الوزراء، لتشمل طرح 4 شركات بالسوق الرئيسي، بجانب شركتين أخريين في سوق أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تمثلان أول شركتين حكوميتين يتم قيدهما في هذا السوق.

وأضاف أن الإعلان الجاري عن الشركات الجديدة يأتي استكمالًا لتوسيع قائمة برنامج الطروحات بـ6 شركات إضافية بعد إتمام القيد السابق، لتشمل الشركات المقرر الإعلان عنها:

1- شركة/ سيناء للمنجنيز (السوق الرئيسي).

2- شركة/ شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل (السوق الرئيسي).

3- شركة/ الشركة المساهمة المصرية للمقاولات (العبد) (السوق الرئيسي).

4- شركة/ النصر للإسكان والتعمير (السوق الرئيسي).

5- شركة/ الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة).

6- شركة/ الأهلية للاستثمار والتعمير (نيركو) (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة).

وأوضح نائب رئيس البورصة المصرية أن الإعلان عن قيد 6 شركات حكومية جديدة يأتي بالتوازي مع تنفيذ برنامج الطروحات، الذي يستهدف زيادة وتعميق رأس المال السوقي، وزيادة عدد الشركات المقيدة، بما يسهم في رفع معدلات السيولة وقيم التداول، إلى جانب التشجيع على جذب الاستثمارات.

وأوضح صبري أنه جارٍ العمل على قيد عدد من شركات البترول، لتمثل إضافة نوعية للسوق، سواء من حيث تنوع القطاعات أو من حيث عوامل جذب المستثمرين، خاصة الأجانب.

وأكد نائب رئيس البورصة المصرية، خلال لقائه مع الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، استمرار التواصل مع شركات قطاع البترول لاستيفاء إجراءات القيد، بما يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الثقة في سوق الأوراق المالية، وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، بما يدعم نمو رأس المال السوقي ويعزز من كفاءة وعمق السوق.