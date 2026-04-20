شعبة الدواجن: تفاوت الأسعار سببه الوسطاء ويجب تفعيل البورصة

أكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إنه يجب إعادة تشغيل بورصة الدواجن مرة أخرى، على أن تضم خبراء القطاع وتكون تحت إشراف وزارة الزراعة أو جهاز “مستقبل مصر”.

وقال سامح السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن اختلاف الأسعار في السوق يرجع بشكل أساسي إلى تعدد الحلقات الوسيطة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الأسعار على المستهلك النهائي.

وتابع أن بعض محال بيع الدواجن تقوم بتسعير المنتجات وفقًا لمستوى المنطقة السكنية، مؤكدا أنه لا بد من وجود سعر عادل يحقق التوازن بين المنتج والمستهلك.

وأشار إلى أن حجم الإنتاج اليومي يتراوح بين 3.5 إلى 4 ملايين دجاجة، متوقعًا ارتفاعه إلى 5 ملايين دجاجة يوميًا بنهاية يونيو المقبل، وهو ما قد يساهم في خفض الأسعار.