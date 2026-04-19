رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة أحد الطرق خارج مسار زيارته بشمال سيناء
إعلام باكستاني: لا موعد محدد لمحادثات واشنطن وطهران.. ترقب دبلوماسي مستمر
وزيرة خارجية بريطانيا: إعادة فتح ممرات الملاحة عبر مضيق هرمز «أولوية قصوى»
إطلاق منصة رقمية لإدارة المدارس القومية لتعزيز الشفافية والحوكمة
مضيق هرمز والقانون الدولي.. تحذيرات من انفلات قانوني قد يقود لكارثة عالمية
موعد إجازة رسمي يثير التساؤلات.. عيد تحرير سيناء هل يُرحل؟
دماء الحروف.. رواية جديدة لـ أحمد فتحي عوض في هيئة الكتاب
إيرادات الأفلام.. كم أنفق الجمهور في شباك التذاكر؟
تعديل محتمل في معسكر الفراعنة.. حسام حسن يدرس التأجيل بسبب الزمالك
قنا: إزالة 15 حالة تعد و4 طواحين ذهب بمركز قوص
بسبب مخاوف الإقالة من ترامب.. مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي يصاب بتوتر نفسي حاد
دون وقوع إصابات.. انهيار منزل قديم في مدينة نقادة بقنا
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

من 102 لـ78 جنيهًا.. أسباب انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق

الدواجن
الدواجن
كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، عن انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، مؤكدًا أن هذا التراجع جاء نتيجة زيادة المعروض ووجود فائض إنتاج تجاوز 25%.

وأوضح السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تقديم نهاد سمير، أن أسعار الدواجن في المزارع تراجعت من مستويات تراوحت بين 95 و102 جنيه خلال شهر رمضان، إلى نحو 78 جنيهًا حاليًا.

وأشار إلى أن السعر العادل للمستهلك لا يجب أن يتجاوز 88 جنيهًا للكيلو، محذرًا من المبالغة في الأسعار داخل بعض الأسواق.

وأضاف أن زيادة الإنتاج خلال الفترة الأخيرة ساهمت في تحقيق وفرة كبيرة، حتى مع ارتفاع الطلب خلال موسم الأعياد، وهو ما حال دون حدوث زيادات سعرية متوقعة.

كما لفت إلى أن انخفاض أسعار الأعلاف بنسبة وصلت إلى 30%، حيث تراجع سعر الطن من 26-27 ألف جنيه إلى نحو 22 ألف جنيه، لعب دورًا رئيسيًا في خفض تكلفة الإنتاج.

وأكد رئيس الشعبة أن السوق يشهد حالة من الاستقرار، متوقعًا استمرار الأسعار عند مستويات مناسبة خلال الفترة المقبلة، في ظل توافر مدخلات الإنتاج وارتفاع حجم المعروض، إلى جانب توجه الدولة لتنظيم السوق عبر إنشاء بورصة سلعية للدواجن تضمن سعراً عادلاً للمنتج والمستهلك.


 

أسعار الدواجن الدواجن انخفاض أسعار الدواجن صدى البلد أسعار الأعلاف الأعلاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

سعر الذهب

عيار 18 يسجل 6030 جنيها.. ماذا حدث للذهب بعد اغلاق مضيق هرمز؟

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

ترشيحاتنا

علي الحجار وابنته بثينة

بعد أزمتها مع والدها.. شخص يحاول النصب باسم بثينة علي الحجار

راشد الماجد

راشد الماجد يحيي حفلا في أبوظبي.. 30 أبريل

هاني شاكر

ليلى علوي تطالب الجمهور بالدعاء لـ هاني شاكر بعد تعرضه لوعكة صحية.. شاهد

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

فستان أنيق.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد