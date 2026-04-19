من 102 لـ78 جنيهًا.. أسباب انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق

كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، عن انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، مؤكدًا أن هذا التراجع جاء نتيجة زيادة المعروض ووجود فائض إنتاج تجاوز 25%.

وأوضح السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تقديم نهاد سمير، أن أسعار الدواجن في المزارع تراجعت من مستويات تراوحت بين 95 و102 جنيه خلال شهر رمضان، إلى نحو 78 جنيهًا حاليًا.

وأشار إلى أن السعر العادل للمستهلك لا يجب أن يتجاوز 88 جنيهًا للكيلو، محذرًا من المبالغة في الأسعار داخل بعض الأسواق.

وأضاف أن زيادة الإنتاج خلال الفترة الأخيرة ساهمت في تحقيق وفرة كبيرة، حتى مع ارتفاع الطلب خلال موسم الأعياد، وهو ما حال دون حدوث زيادات سعرية متوقعة.

كما لفت إلى أن انخفاض أسعار الأعلاف بنسبة وصلت إلى 30%، حيث تراجع سعر الطن من 26-27 ألف جنيه إلى نحو 22 ألف جنيه، لعب دورًا رئيسيًا في خفض تكلفة الإنتاج.

وأكد رئيس الشعبة أن السوق يشهد حالة من الاستقرار، متوقعًا استمرار الأسعار عند مستويات مناسبة خلال الفترة المقبلة، في ظل توافر مدخلات الإنتاج وارتفاع حجم المعروض، إلى جانب توجه الدولة لتنظيم السوق عبر إنشاء بورصة سلعية للدواجن تضمن سعراً عادلاً للمنتج والمستهلك.



