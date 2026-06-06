تشابه أسماء.. الإعلامية همسة إمام تنفي صلتها بالصور المتداولة لزوجة خالد سرحان

علّقت الإعلامية همسة إمام على ما تم تداوله عبر بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن نشر اسمها وسيرتها الذاتية مصحوبين بصور زوجة الفنان خالد سرحان، مؤكدة أن الأمر ناتج عن تشابه في الأسماء فقط.

همسة إمام

وكتبت همسة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"طول الوقت بسمع عن غرائب طرائف تشابه الأسماء" وعمري ما تخيلت أمر بيها …

أصل صعب يبقى فيه ٢ همسة إمام في الوسط الفني والإعلامي .. لكن المعجزة حصلت ..

الفنان خالد سرحان ظهر لأول لسياسة مرة مع السيدة حرمه في حفل زفاف ويبدو إن اسمها على اسمي او لأي سبب تاني ما اعرفهوش الزملاء في المواقع الصفحات الفنية حبوا يجودوا ويكتبوا خلفية عن زوجة خالد سرحان فخدوا اسمي الثلاثي سيرتي الذاتية COPY وحطوها في تقاريرهم PASTE مع صورة خالد وحرمه، وأحيانا كمان زودوا من صوري على تقاريرهم...".

وتابعت :" بناءا عليه أرجو من القائمين على هذه الصفحات تعديل المواد المنشورة بما لا يخالف القانون ولا يؤدي إلى أي لبس وسوء تفاهم ولا عزاء لمن لا يتحرى الدقة و يحافظ على المصداقية في الاخبار المتداوله".

وكانت قد أثارت زوجة الفنان خالد سرحان حالة كبيرة من الجدل في الساعات الماضية.

وظهرت زوجة الفنان خالد سرحان وواضح على وجهها وجود خطأ طبي بسبب الفيلر.

وكانت زوجة الفنان خالد سرحان تعانى من هجرة الفيلر مما تسبب فى تضخم الشفاه وكان حجمها مضاعف.