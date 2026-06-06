توقعات روسية تهز أسواق الطاقة.. النفط قد يتراجع إلى 80 دولارا رغم أزمات الشرق الأوسط

توقع الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت إيجور سيتشين أن تشهد أسواق النفط تحولًا تدريجيًا خلال السنوات المقبلة، مرجحًا أن تنخفض الأسعار إلى مستويات تتراوح بين 80 و85 دولارًا للبرميل بحلول عام 2027، حتى مع استمرار تداعيات التوترات الجيوسياسية الحالية.

وأوضح سيتشين، السبت، أن التوازن الطبيعي للعوامل الأساسية المؤثرة في سوق النفط قد لا يعود قبل النصف الثاني من عام 2027، وذلك في حال التوصل إلى تسوية للأزمة القائمة في الشرق الأوسط. وأشار إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز بشكل سريع قد تدفع أسعار الخام إلى نحو 95 دولارًا للبرميل بنهاية عام 2026، قبل أن تبدأ موجة تراجع تدريجية خلال العام التالي.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تعرضت فيه أسعار النفط العالمية لضغوط ملحوظة، حيث سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط انخفاضًا بنسبة 2.14% لتستقر عند 91.05 دولار للبرميل، بينما تراجع خام برنت بنسبة 1.55% ليصل إلى 93.56 دولار للبرميل.

ويرى مراقبون أن بيانات سوق العمل الأمريكية الأخيرة كانت أحد أبرز العوامل التي دفعت الأسعار إلى التراجع، بعدما أظهرت أرقامًا أقوى من المتوقع، ما عزز توقعات المستثمرين باستمرار سياسة التشديد النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ورفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يضغط عادة على الطلب العالمي على الطاقة ويؤثر في حركة أسعار النفط.